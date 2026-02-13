Viernes fresco, camperita a mano y algo de lluvia en la previa de Carnaval

Este viernes 13 de febrero amanece distinto en la Comarca Andina. No es un día más. Tras 39 jornadas de combate ininterrumpido, el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada fue declarado CONTROLADO en el parte oficial emitido anoche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques.

Las lluvias del martes y miércoles (intensas, persistentes y hasta con nevadas en zonas de alta montaña) cambiaron el escenario. También el parte remarca que el resultado es, sobre todo, fruto del trabajo sostenido de brigadistas y personal de apoyo que enfrentaron condiciones extremas durante más de un mes.

Mientras tanto, en la zona de Cholila, el foco en Desembocadura El Tigre – Lago Cholila continúa activo, aunque bajo observación y sin reactivaciones recientes.

En este contexto sensible, el pronóstico para hoy no es solo información meteorológica: es parte del estado de ánimo colectivo.

El tiempo hoy: viernes con nubes, algo de lluvia y máxima de 19°C

La jornada se presenta con condiciones variables y típicamente patagónicas.

Mañana: Parcialmente nublado | Temperatura mínima: 9°C | Viento leve del noreste entre 7 y 12 km/h | Probabilidad de lluvia: 0% | El amanecer será fresco, con sensación térmica apenas superior por momentos y cielo entre nubes y claros.

Tarde: Lluvias aisladas | Máxima estimada: 19°C (con registros puntuales que podrían alcanzar los 21°C) | Probabilidad de precipitación: 10–40% | Viento del noroeste entre 23 y 31 km/h | Podrían registrarse lluvias débiles y dispersas desde el mediodía, con acumulados bajos (entre 0.1 y 0.3 mm). El índice UV alcanzará valores altos (6), por lo que se recomienda protección solar incluso con nubosidad.

Noche: Continúan las lluvias aisladas | Temperatura: 14–15°C | Viento leve del oeste | No se prevén fenómenos intensos, pero sí condiciones inestables intermitentes.

Después del fuego

El incendio de Puerto Patriada afectó 30.677 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo. Las brigadas continúan con recorridos en sectores como El Retamal, El Coihue y La Burrada para detectar posibles puntos calientes. Hasta el momento, no se registraron reactivaciones. Los medios aéreos permanecen en apresto.

En paralelo, el foco en Cholila sigue activo, aunque sin comportamiento extremo en las últimas horas. Las condiciones meteorológicas actuales (temperaturas moderadas, mayor humedad y menor radiación) colaboran en la estabilidad, pero la vigilancia continúa siendo fundamental.

Previa de Carnaval: cómo estará el fin de semana largo

Sábado 14: Mínima: 7°C | Máxima: 15–21°C | Mayormente nublado por la mañana, mejorando hacia la tarde | Viento del oeste moderado | Baja probabilidad de precipitaciones | La tarde podría ofrecer momentos de sol, con índice UV muy alto (8).

Domingo 15: Mínima: 5–8°C | Máxima: 18–21°C | Mayormente nublado a parcialmente nublado | Sin lluvias previstas | Día estable, templado y con buen pronóstico general.

Lunes 16: Mínima: 5–9°C | Máxima: 19–24°C | Cielo parcialmente nublado | Viento del oeste intensificándose hacia la tarde (ráfagas de hasta 50 km/h) | Será el día más cálido del fin de semana largo.

Martes 17: Descenso térmico | Lluvias con probabilidad del 40–70% | Vientos fuertes del oeste con ráfagas que podrían alcanzar 70–78 km/h

Un febrero diferente

Junto con enero, este febrero quedará en la memoria colectiva de la Comarca Andina. Desde el 5 de enero, la zona fue escenario de uno de los incendios más complejos de los últimos años. Hubo pérdidas, tensión y un operativo histórico.

Hoy, con el fuego declarado controlado en Puerto Patriada, vuelve el alivio.

El clima acompaña. La montaña respira. Y la Comarca se prepara para recibir el fin de semana largo con prudencia, memoria y esperanza.

O.P.