Salís con abrigo y volvés en mangas cortas: Miércoles bien de febrero

La semana arranca este miércoles 18 de febrero en la Comarca Andina después del fin de semana largo de Carnaval. Tras un martes con algo de lluvia y jornadas previas más aprovechables, el tiempo vuelve a estabilizarse: no se esperan precipitaciones y el sol irá ganando protagonismo con el correr de las horas.

Mañana fresca y con nubosidad variable

El día comienza con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 9°/10°C.

Temperatura: 10°C (sensación similar)

Viento: del oeste y noroeste, entre 2 y 22 km/h

Probabilidad de lluvia: 0%

Índice UV: bajo en primeras horas

Ideal para salir temprano con abrigo liviano. El aire fresco matinal marcará contraste con lo que vendrá más tarde.

Tarde templada y con sol protagonista

Con el avance del día, el cielo alternará nubes y claros, tendiendo a despejar hacia la tarde. La máxima se ubicará entre 18°C y 21°C, dependiendo de la zona.

Máxima estimada: 19° a 21°C

Viento: del oeste y luego suroeste, moderado (hasta 31 km/h)

Índice UV: muy alto alrededor de las 14 hs

Noche despejada y en descenso

Hacia la noche el cielo se presentará algo nublado a despejado, con una temperatura en descenso hasta los 12°/14°C.

Temperatura nocturna: 12° a 14°C

Viento: suroeste leve a moderado

Sin lluvias previstas

Una semana corta que empieza estable

Tras el pequeño registro de lluvia de ayer, el resto de la semana se perfila (por ahora) con condiciones mayormente estables. Este miércoles funcionará como transición: aire fresco, viento moderado del oeste y sin precipitaciones.

Dato: 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger

Desde 2007, cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en memoria del nacimiento de Hans Asperger.

El síndrome de Asperger forma parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se caracteriza principalmente por dificultades en la socialización y la comunicación, junto a intereses específicos muy marcados. No se trata de una enfermedad, sino de una condición del desarrollo.

El cine abordó esta temática en diversas producciones como: Mi nombre es Khan (2010), Tan fuerte, tan cerca (2011), Mary and Max (2009), y El faro de las orcas (2016), con fuerte vínculo patagónico. Y en la televisión, el personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory popularizó rasgos asociados al espectro.

Entre figuras reconocidas que han manifestado estar dentro del espectro se encuentran Steven Spielberg y Tim Burton, demostrando que la condición no limita el desarrollo profesional ni creativo.

