Miércoles 25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Del fresco de la mañana al pleno verano por la tarde

El miércoles 25 de febrero arranca fresco en la Comarca Andina, con mínimas cerca de 7°, pero la temperatura irá en ascenso hasta superar los 25° por la tarde.
La Comarca Andina inicia este miércoles 25 de febrero con una mañana fresca y cielo parcialmente nublado. Se espera que la jornada presente un marcado ascenso térmico, ofreciendo buenas condiciones para actividades al aire libre, paseos y deportes.

 

Se podrá disfrutar de un día sin lluvias, con viento leve a moderado y sensaciones térmicas que invita a aprovechar la tarde cálida.

 

Pronóstico del clima hoy en la Comarca Andina

Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 7°, con viento leve del oeste y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, habrá un ascenso notable de la temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 28°, con viento moderado de noroeste y radiación solar alta. La noche se mantendrá estable y agradable, con temperaturas entre 18° y 24° y cielo parcialmente despejado.

 

Datos del pronóstico

  • Probabilidad de lluvia: 0% durante todo el día.

     

  • Viento: leve a moderado, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 40 km/h.

     

  • Sensación térmica: en la tarde puede superar los 26°

     

  • Radiación UV: muy alta entre las 14 y 17 horas.

     

 

 

Efeméride del día

El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, recordando el primer procedimiento realizado en 1957 por los doctores Djourno y Eyrès, un avance que transformó la calidad de vida de millones de personas con problemas auditivos en todo el mundo.

 

 

 

O.P.

 

