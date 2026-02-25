Del fresco de la mañana al pleno verano por la tarde

La Comarca Andina inicia este miércoles 25 de febrero con una mañana fresca y cielo parcialmente nublado. Se espera que la jornada presente un marcado ascenso térmico, ofreciendo buenas condiciones para actividades al aire libre, paseos y deportes.

Se podrá disfrutar de un día sin lluvias, con viento leve a moderado y sensaciones térmicas que invita a aprovechar la tarde cálida.

Pronóstico del clima hoy en la Comarca Andina

Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 7°, con viento leve del oeste y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, habrá un ascenso notable de la temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 28°, con viento moderado de noroeste y radiación solar alta. La noche se mantendrá estable y agradable, con temperaturas entre 18° y 24° y cielo parcialmente despejado.

Datos del pronóstico

Probabilidad de lluvia: 0% durante todo el día.

Viento: leve a moderado, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 40 km/h.

Sensación térmica: en la tarde puede superar los 26°

Radiación UV: muy alta entre las 14 y 17 horas.

Efeméride del día

El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, recordando el primer procedimiento realizado en 1957 por los doctores Djourno y Eyrès, un avance que transformó la calidad de vida de millones de personas con problemas auditivos en todo el mundo.

