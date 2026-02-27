Alerta por lluvias y ráfagas de hasta 70 km/h: Así estará el clima este viernes y el fin de semana

El clima cambia de manera marcada en la Comarca Andina este viernes 27 de febrero. Tras varios días estables, el pronóstico anticipa lluvias desde la tarde, aumento del viento y un fin de semana con condiciones inestables.

La mañana comenzará mayormente nublada, con una temperatura cercana a los 10° y viento moderado del oeste. Sin embargo, el escenario cambia con el correr de las horas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones sube al 40–70%, con registros de lluvia débil a moderada y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Viernes con lluvia y viento en aumento

El tramo más inestable del viernes se concentraría entre las 17 y las 23 horas. Los modelos alternativos indican lluvias persistentes durante la tarde y noche, con acumulados moderados y viento sostenido del noroeste. La temperatura máxima rondará los 17°, pero la sensación térmica podría ser menor debido al viento.

El dato del día es el fortalecimiento de las ráfagas, que podrían superar los 50 km/h hacia el cierre de la jornada.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo

El panorama no mejora demasiado para el inicio del fin de semana. El sábado 28 de febrero se perfila como la jornada más intensa, con lluvias fuertes durante la mañana y la tarde y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19°, con viento predominante del oeste.

El domingo 1 de marzo continuará la inestabilidad, con lluvias aisladas durante la mañana y precipitaciones intermitentes hacia la tarde y noche. El viento volverá a intensificarse, con ráfagas previstas de hasta 60–69 km/h.

Qué tener en cuenta para el fin de semana

El pronóstico para la Comarca Andina indica tres factores a considerar: lluvias intermitentes, viento fuerte y descenso térmico respecto a días anteriores.

El cierre de febrero llega con un cambio marcado en las condiciones meteorológicas, dejando atrás la estabilidad de la semana y dando paso a un fin de semana más inestable y ventoso.

O.P.