El Bolsón realizará el 1° Encuentro de Jóvenes

El próximo 10 de abril, El Bolsón será sede de una propuesta pensada especialmente para las juventudes. A partir de las 16 horas, en la Casa del Bicentenario, se llevará adelante el 1° Encuentro de Jóvenes impulsado por el municipio local.

La iniciativa es organizada por el Municipio de El Bolsón a través de El Altillo, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y participación para jóvenes.

Espacio para escuchar y construir

El encuentro propone un ámbito abierto donde los y las jóvenes puedan compartir experiencias, expresar inquietudes y reflexionar sobre las problemáticas que los atraviesan. Además, se busca fomentar la construcción colectiva de propuestas que surjan desde las propias juventudes.

La jornada apunta a fortalecer la escucha activa y el acompañamiento, promoviendo el diálogo como herramienta para abordar las distintas realidades juveniles.

Promover el protagonismo juvenil

Uno de los ejes centrales de la actividad es recuperar espacios de participación activa, incentivando el protagonismo de los jóvenes en la vida social y comunitaria de El Bolsón. La propuesta busca consolidar un lugar donde las nuevas generaciones puedan involucrarse, opinar y ser parte de las decisiones que impactan en su entorno.

O.P.