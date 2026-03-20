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Viernes 20 de Marzo de 2026
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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos frescos del Golfo San Matías

Este sábado, El Bolsón recibe una nueva jornada de venta de pescado fresco proveniente del Golfo San Matías, con variedad de productos y opciones de pago.
Por Redacción Red43

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Este sábado 21 de marzo, El Bolsón ofrecerá nuevamente la oportunidad de acceder a pescado fresco y productos del mar a precios accesibles. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, busca fomentar el consumo regional y acercar alimentos de calidad provenientes del Golfo San Matías.

 

Propuesta que conecta la costa con la cordillera

La jornada se realizará desde las 9 de la mañana sobre calle Onelli, frente a la Feria Franca. Allí se ofrecerá una amplia variedad de productos frescos y elaborados, disponibles hasta agotar stock.

 

Entre las opciones habrá pez gallo, merluza, cazuela de mariscos, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones, lo que permite a los consumidores elegir tanto materia prima como alternativas listas para cocinar.

 

Impulso al consumo regional

Este tipo de propuestas refuerza el vínculo entre distintas zonas de la provincia de Río Negro, promoviendo la circulación de productos locales y el acceso a alimentos frescos en zonas alejadas del mar.

 

 

Además, la venta contará con todos los medios de pago.

 

O.P.

 

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