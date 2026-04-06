Lago Puelo hizo historia con el alfajor más grande del mundo: 1290 kilos

Miles de personas participaron del 3° Festival del Alfajor 2026 durante el viernes 3 y sábado 4 de abril, posicionando a la Fiesta como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del país en Semana Santa.

El festival convocó a vecinos y turistas de distintos puntos de la Argentina (desde Jujuy hasta Tierra del Fuego), y además logró una fuerte repercusión mediática. Canales de alcance nacional como TN y A24 transmitieron en vivo desde Lago Puelo, amplificando la visibilidad del evento y su impacto en la promoción turística de la Comarca.

Uno de los momentos más importantes fue la elaboración del alfajor más grande del mundo, que superó ampliamente marcas anteriores al alcanzar un peso de 1290 kilos, convirtiéndose en una producción histórica para la localidad. La creación estuvo a cargo de Maximiliano Dening junto al equipo de la panadería “Delicias del Lago”, quienes fueron reconocidos durante el Festival.

La propuesta también incluyó espectáculos con artistas nacionales como Mala Fama, liderada por Hernán Coronel, y el dúo Campedrinos, que convocaron a una multitud en el predio de la plaza central.

En el plano gastronómico, el festival reunió a más de 35 puestos de alfajores de distintos puntos del país y a más de 80 productores y artesanos regionales, además de un amplio paseo con food trucks y beer trucks que ofrecieron variadas propuestas culinarias y cervezas artesanales.

Ganadores del Festival del Alfajor 2026

El certamen, uno de los ejes centrales del evento, distinguió a productores de distintas zonas del país en diversas categorías:

Mejor Alfajor del Festival 2026: Alberto Porto – Origen Patagónico (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Alberto Porto – Origen Patagónico (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Mejor Alfajor de Autor: Fernanda Toledo – Cascajo (Puerto Deseado, Santa Cruz)

Fernanda Toledo – Cascajo (Puerto Deseado, Santa Cruz) Mejor Alfajor de Maicena: Natalia Ambrosio – Ruah (Perito Moreno, Santa Cruz)

Natalia Ambrosio – Ruah (Perito Moreno, Santa Cruz) Mejor Alfajor con Dulce de Murra: Lucía Balducci – Sabores Salvajes (Lago Puelo, Chubut)

Lucía Balducci – Sabores Salvajes (Lago Puelo, Chubut) Mejor Alfajor con Dulce de Rosa Mosqueta: Alicia Ramírez – Damais (El Bolsón, Río Negro)

Alicia Ramírez – Damais (El Bolsón, Río Negro) Mejor Alfajor con Identidad Patagónica: Daiana Pavelic – Casa Koko (Lago Puelo, Chubut)

El jurado estuvo integrado por profesionales de la gastronomía: Javier Moyano y Flora Moyano (Comodoro Rivadavia), Patricio Castro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Sayi Congregado (El Bolsón) y Eduardo Lago (Lago Puelo), quienes remarcaron el alto nivel de los participantes.

Durante el evento también se realizó un reconocimiento a Lidia Esther Ríos, pionera en la elaboración de alfajores en Lago Puelo, por su aporte a la identidad gastronómica local.

Además, se llevó adelante la gran rifa del festival, cuyos principales premios fueron una moto 0 km (ganada por Ana Luz Lorda) y un Smart TV de 55 pulgadas, adjudicado a Irupe Nahuelmilla.

El festival contó con la presencia de autoridades como la diputada provincial Jaqueline Caminoa y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quienes acompañaron al intendente Iván Fernández en la entrega de premios y el desarrollo de las actividades.

O.P.