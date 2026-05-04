Instalaron una estación de carga solar en la oficina de turismo de El Hoyo

Una estación de carga solar en El Hoyo comenzó a funcionar en las inmediaciones de la oficina de turismo, ofreciendo un nuevo servicio para vecinos y visitantes. El equipo, alimentado por energía fotovoltaica, permite cargar dispositivos móviles a través de puertos USB y USB-C.

La instalación se encuentra a pocos metros del ingreso al área de turismo y forma parte de una incorporación tecnológica orientada a brindar soluciones prácticas en espacios públicos. Según se informó, el sistema ya está operativo y disponible para su uso.

Cómo funciona la estación

El dispositivo cuenta con un panel solar que capta la radiación y la convierte en energía eléctrica mediante células de silicio. Cada una de estas celdas genera aproximadamente 0,5 voltios, lo que permite acumular energía en baterías integradas.

La electricidad producida inicialmente es corriente continua y luego, a través de un inversor, se transforma en corriente alterna, similar a la que se utiliza en los hogares. Este proceso permite que los dispositivos conectados puedan cargarse de manera segura.

La estación incluye cuatro puertos de carga, tanto USB como USB-C, lo que amplía la compatibilidad con distintos tipos de teléfonos y equipos electrónicos.

Sistema autónomo

El funcionamiento de la estación de carga solar en El Hoyo es autónomo. Al no depender de la red eléctrica convencional, el sistema puede operar a partir de la energía generada durante el día, que queda almacenada para su uso posterior.

Además, el equipo incorpora una fotocélula que regula su funcionamiento lumínico, encendiéndose automáticamente durante la noche y apagándose al amanecer. También dispone de un sistema de control que permite verificar el estado de carga del panel y las baterías.

Energía solar y uso cotidiano

El uso de paneles solares en espacios públicos responde a una tendencia que busca integrar tecnologías de bajo impacto ambiental en servicios cotidianos. Este tipo de dispositivos no genera emisiones durante su funcionamiento y requiere un mantenimiento mínimo.

En términos técnicos, los paneles tienen una vida útil estimada de hasta 25 años, lo que los convierte en una opción de largo plazo para aplicaciones de este tipo.

Ubicación y utilidad

La elección de la oficina de turismo como punto de instalación no es casual. Se trata de un sector con circulación constante de personas, lo que facilita el acceso al servicio tanto para vecinas y vecinos como para quienes visitan la localidad.

O.P.