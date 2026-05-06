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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Cambia la atención en el hospital de Lago Puelo y convocan a una marcha este miércoles

El hospital funcionará con turnos programados y guardias limitadas a urgencias mientras sigue la retención de servicios. Este miércoles 6 hay una convocatoria frente al edificio.
Por Redacción Red43

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El Hospital Rural de Lago Puelo informó modificaciones en su modalidad de atención debido a una medida de retención de servicios que se mantiene vigente. Desde ahora, la atención se organizará exclusivamente con turnos previamente programados, mientras que la guardia quedará reservada solo para casos de urgencia y emergencia. En paralelo, convocaron a una jornada de protesta para este miércoles 6 al mediodía frente al hospital.

 

Cómo será la atención en el hospital

Según el comunicado oficial, no se atenderán consultas espontáneas. Quienes no cuenten con turno deberán esperar la normalización del servicio o serán derivados de acuerdo al criterio médico. La medida impacta en controles de rutina, recetas, certificados y otras consultas no urgentes, que por el momento no se realizarán por guardia.

 

En cuanto a la atención de urgencias, el hospital aseguró que la guardia de medicina general y pediatría continuará activa durante las 24 horas, aunque limitada exclusivamente a situaciones que requieran intervención inmediata. Esto implica que cuadros que no revistan gravedad deberán reprogramarse dentro del sistema de turnos.

 

 

El área de pediatría también se regirá por esta modalidad, atendiendo por guardia únicamente emergencias. Desde la institución señalaron que buscan garantizar la atención indispensable mientras se desarrolla la medida, y pidieron comprensión ante las posibles demoras o reprogramaciones.

 

Qué implica la retención de servicios

La retención de servicios es una modalidad de protesta en la que se mantienen prestaciones básicas, pero se restringen otras tareas habituales. En este caso, se prioriza la atención urgente y se suspenden prácticas programadas fuera del sistema de turnos.

 

Además, se recordó que el hospital continúa operativo, aunque con limitaciones. El comunicado cierra con un mensaje en el que se lamentan los inconvenientes y se agradece el acompañamiento de la población ante el contexto.

 

 

Convocan a una marcha frente al hospital

En este escenario, trabajadores y sectores vinculados a la salud, la educación y jubilados convocaron a una jornada de protesta para este miércoles 6 de mayo a las 12.30 frente al hospital. La convocatoria plantea una movilización conjunta bajo la consigna de salir todos juntos.

 

Entre los reclamos se incluyen la recomposición salarial, el pago de compromisos adeudados, mejoras en las condiciones laborales y un incremento en las horas de guardia. También se denuncia la precarización laboral.

 

La jornada busca visibilizar la situación del sistema de salud y sumar adhesiones de distintos sectores. Se espera la participación de vecinos y organizaciones de la zona.

 

 

Un escenario que sigue en desarrollo

La situación en el hospital de Lago Puelo se mantiene abierta y su evolución dependerá de las negociaciones en curso.

 

Mientras tanto, la atención continuará bajo este esquema, por lo que se recomienda a la población informarse y gestionar turnos con anticipación en caso de necesitar asistencia médica no urgente.

 

 

 

O.P.

 

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