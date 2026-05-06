Noelia Recalde presenta su Gira Sur en la Comarca Andina con shows íntimos

La cantautora Noelia Recalde desembarca en la Comarca Andina con su Gira Sur, una propuesta que apuesta por la cercanía con el público y un recorrido por su obra musical. Con guitarra en mano y un repertorio de composiciones propias, ofrecerá dos funciones en Lago Puelo y Epuyén durante el fin de semana.

Un recorrido artístico con identidad propia

Nacida en Gualeguaychú, Recalde comenzó a escribir canciones a los 14 años y al poco tiempo ya se presentaba en vivo. Desde entonces, desarrolló una carrera que combina la canción de autor con la experimentación sonora y la producción cultural.

A lo largo de su trayectoria editó discos como solista y trabajó junto a artistas como Lisandro Aristimuño, Pedro Pastor, Lito Vitale y Liliana Herrero. Además, compuso música para teatro, radio, series y producciones audiovisuales.

Entre sus trabajos más difundidos se encuentran la canción “Mi voz”, interpretada para la película Norita, y “Templo”, parte de la banda sonora de la película & Sons dirigida por Pablo Trapero.

En 2023 fue reconocida con el Premio Gardel a Mejor Nuevo Artista y su álbum “Mi propia casa” obtuvo una nominación como Mejor Álbum Conceptual.

Dos fechas en la Comarca Andina

La gira tendrá su paso por la zona con dos presentaciones en espacios culturales:

El sábado 9 de mayo a las 21 horas se presentará en Zonda Hostel Cultural, en Lago Puelo. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Entrada Web.

El domingo 10 de mayo a las 13 horas será el turno de Centro Cultural Antú Quillén, en Epuyén, con tickets a la venta en Alpogo.

Gira por la Patagonia

La Gira Sur, producida por Plexo Patagonia junto a Ciclos Patagonia, incluye también presentaciones en Dina Huapi, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El cierre está previsto en San Carlos de Bariloche el mismo 10 de mayo a las 21 horas.

El espectáculo propone una experiencia íntima, donde la música se entrelaza con la palabra y la exploración de sonidos. Lejos de grandes escenarios, la artista busca generar un clima de escucha atenta y conexión directa con el público.

O.P.