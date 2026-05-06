14°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 06 de Mayo de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoclimaOtoñoEpuyenEl Bolsón
06 de Mayo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Sigue la lluvia? Esto es lo que se espera hoy

La lluvia sigue presente en la Comarca Andina, en un día que no será del todo lineal. El pronóstico anticipa cambios que pueden sentirse con el paso de las horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El clima hoy en la Comarca Andina sigue bajo condiciones inestables, en continuidad con lo ocurrido durante el martes, cuando la lluvia fue protagonista a lo largo de toda la jornada. Este miércoles amanece nuevamente con precipitaciones, aunque con una tendencia a perder intensidad con el correr de las horas.

 

La temperatura mínima se ubica en torno a los 2°C hacia la noche, mientras que durante el día se moverá entre los 6°C y los 7°C. Se trata de una jornada fría, con escasa amplitud térmica y un ambiente que se mantiene húmedo desde las primeras horas.

 

El viento se presenta débil durante gran parte del día, con velocidades entre 7 y 12 km/h del sector oeste. Sin embargo, hacia la noche se espera un leve aumento, rotando al sudoeste y alcanzando valores entre 23 y 31 km/h.

 

 

Lluvias desde la mañana y posibles nevadas en altura

Durante la mañana se prevén lluvias y nevadas, con probabilidades entre el 40% y el 70%. En sectores más elevados, estas precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve o agua-nieve, sumando acumulación en zonas de montaña.

 

Hacia la tarde, las lluvias continúan pero de forma más aislada, manteniendo una probabilidad similar aunque con menor intensidad. Ya en horas de la noche, las precipitaciones tienden a disminuir, con probabilidades entre el 10% y el 40%.

 

Este comportamiento marca una diferencia respecto al martes, cuando las lluvias fueron persistentes y por momentos intensas. En este caso, el escenario es más variable, con momentos de pausa entre eventos de precipitación.

 

 

Cielo cubierto y ambiente típico de otoño

La nubosidad seguirá siendo predominante durante todo el día, con cielos mayormente cubiertos y algunos pasajes de nubes más densas en las primeras horas. Con el correr del día, pueden aparecer breves mejoras, aunque sin despejes sostenidos.

 

El ambiente se mantiene plenamente otoñal: suelos húmedos, vegetación cargada de agua y una atmósfera que empieza a enfriarse hacia la noche. Estas condiciones sostienen el ritmo natural de la estación, luego de días consecutivos con presencia de lluvias.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Camioneros recibió dos hectáreas en la zona de Valle Chico
2
 QEPD: Luis Oscar Marquez
3
 El vestido de los 15 que terminó en los tribunales porque la modista se equivocó de talle, la terminación y usó otra tela
4
 Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque
5
 Una garita cayó de golpe sobre peatones y la Justicia responsabilizó al Estado
1
 El Taller de Orientación Laboral formó a 17 jovenes de Trevelin
2
 Gente que no puede dormir y excremento por todas partes: la pesadilla de un pueblo por invasión de pavos reales
3
 ¿El Papa Francisco en un reflejo? Misterio en Luján
4
 Planean modificaciones para el predio de La Trochita
5
 Un mensaje al poblador y una sorpresa gigante: un dinosaurio con su nombre
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -