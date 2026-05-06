¿Sigue la lluvia? Esto es lo que se espera hoy

El clima hoy en la Comarca Andina sigue bajo condiciones inestables, en continuidad con lo ocurrido durante el martes, cuando la lluvia fue protagonista a lo largo de toda la jornada. Este miércoles amanece nuevamente con precipitaciones, aunque con una tendencia a perder intensidad con el correr de las horas.

La temperatura mínima se ubica en torno a los 2°C hacia la noche, mientras que durante el día se moverá entre los 6°C y los 7°C. Se trata de una jornada fría, con escasa amplitud térmica y un ambiente que se mantiene húmedo desde las primeras horas.

El viento se presenta débil durante gran parte del día, con velocidades entre 7 y 12 km/h del sector oeste. Sin embargo, hacia la noche se espera un leve aumento, rotando al sudoeste y alcanzando valores entre 23 y 31 km/h.

Lluvias desde la mañana y posibles nevadas en altura

Durante la mañana se prevén lluvias y nevadas, con probabilidades entre el 40% y el 70%. En sectores más elevados, estas precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve o agua-nieve, sumando acumulación en zonas de montaña.

Hacia la tarde, las lluvias continúan pero de forma más aislada, manteniendo una probabilidad similar aunque con menor intensidad. Ya en horas de la noche, las precipitaciones tienden a disminuir, con probabilidades entre el 10% y el 40%.

Este comportamiento marca una diferencia respecto al martes, cuando las lluvias fueron persistentes y por momentos intensas. En este caso, el escenario es más variable, con momentos de pausa entre eventos de precipitación.

Cielo cubierto y ambiente típico de otoño

La nubosidad seguirá siendo predominante durante todo el día, con cielos mayormente cubiertos y algunos pasajes de nubes más densas en las primeras horas. Con el correr del día, pueden aparecer breves mejoras, aunque sin despejes sostenidos.

El ambiente se mantiene plenamente otoñal: suelos húmedos, vegetación cargada de agua y una atmósfera que empieza a enfriarse hacia la noche. Estas condiciones sostienen el ritmo natural de la estación, luego de días consecutivos con presencia de lluvias.

O.P.