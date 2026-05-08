El Club Frontera prepara una peña popular con música en vivo y buffet

El Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo será escenario este sábado 9 de mayo de una nueva peña popular organizada junto a “Obrador de Canciones”, una propuesta musical que busca reunir artistas, vecinos y amantes de la música popular en un espacio de encuentro abierto.

La actividad comenzará a las 21 horas en la sede del club y contará con la participación de músicos de la zona, invitados especiales y buffet con comidas y bebidas.

Desde la organización señalaron que la peña fue pensada como una noche para cantar, compartir y encontrarse alrededor de la música popular. El evento tendrá lugar en el Club Frontera, una institución histórica de Lago Puelo que desde hace años impulsa actividades deportivas, sociales y culturales.

En esta oportunidad, llegará “Obrador de Canciones” con su cancionero popular y un formato participativo que combina presentaciones musicales con espacios de encuentro entre artistas y público.

La grilla confirmada incluye a Juampi Logarzo, Luchi Gorraiz y Ema Pulpero, además de la participación de invitados e invitadas como Ailin Paulina, Lisandro y el grupo Folklore Vivo LP.

Música popular y apoyo a las actividades del club

Desde el club remarcaron que este tipo de eventos generan espacios culturales en la localidad, y también ayudan a sostener las distintas actividades que se realizan durante el año. “El club lo hacemos entre todos”, expresaron en la convocatoria difundida en redes sociales, donde remarcaron la importancia del acompañamiento de vecinos y asistentes.

El valor de la entrada será de 5 mil pesos y durante la noche funcionará un buffet con comidas y bebidas.

Peñas en la Comarca

Las peñas populares forman parte de una tradición muy presente en la Comarca Andina y suelen convocar a vecinos de distintas edades en encuentros donde la música folklórica, las canciones populares y el intercambio artístico ocupan un lugar central.

En Lago Puelo y otras localidades cercanas, clubes, centros culturales, bares, hostels y espacios comunitarios vienen impulsando este tipo de propuestas como forma de sostener actividades culturales independientes y fortalecer vínculos sociales a través del arte y la música.

La peña del sábado en el Club Frontera se suma a esa agenda cultural que durante los últimos meses viene ofreciendo recitales, encuentros musicales y actividades abiertas en distintos puntos de la Comarca.

O.P.