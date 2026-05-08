El calendario de Ferias del Libro de Chubut 2026 ya está en marcha y tendrá presencia en distintas localidades de la Comarca Andina durante los próximos meses. Las actividades comenzaron esta semana en Esquel y continuarán a lo largo del año con propuestas vinculadas a la literatura, el arte y la cultura en diferentes puntos de la provincia.

Dentro de ese recorrido, Cholila, El Hoyo y Lago Puelo ya aparecen entre las sedes confirmadas por la Subsecretaría de Cultura del Chubut.

Cuándo serán las Ferias del Libro en la Comarca Andina

Según el cronograma difundido oficialmente, la Feria del Libro llegará a Cholila del 17 al 19 de septiembre. Luego continuará en El Hoyo el 9 de octubre y finalmente tendrá actividad en Lago Puelo los días 6 y 7 de noviembre.

Las tres localidades formarán parte de un circuito provincial que busca sostener encuentros culturales y actividades abiertas vinculadas al mundo editorial, la lectura y las expresiones artísticas.

Aunque todavía no se difundieron las programaciones específicas para cada sede, se espera que incluyan presentaciones de libros, talleres, propuestas recreativas y participación de autores, editoriales y artistas locales.

El ciclo comenzó en Esquel

La primera parada del calendario se desarrolla esta semana en Esquel con la tercera edición de la Feria Municipal del Libro en el Centro Cultural Melipal.

El encuentro comenzó este jueves 7 de mayo y se extenderá hasta el sábado 9, en el marco de los 120 años de la ciudad y los 90 años de la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda.

Durante tres jornadas se llevan adelante charlas, talleres y actividades abiertas para distintas edades, además de espacios institucionales vinculados al Fondo Editorial Provincial y propuestas recreativas orientadas a la lectura.

Entre las actividades anunciadas figura el taller “Juegos de lápiz y papel”, coordinado por Beatriz Villarreal, técnica en recreación y responsable de la Ludoteca del Centro Cultural Provincial.

Un calendario que recorrerá la provincia

Después de Esquel, el circuito continuará del 15 al 17 de mayo en Sarmiento y seguirá durante el año por Gaiman, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Río Mayo y otras localidades.

También habrá una feria itinerante en Paso de Indios y un cierre previsto para febrero de 2027 en Rada Tilly con la Feria de Libros y Objetos Poéticos.

O.P.