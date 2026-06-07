La niebla dejó impresionantes imágenes de nuestra ciudad

La noticia local más llamativa este fin de semana en Esquel, fue sin duda la niebla y sus postales estéticamente únicas.

Ya no alcanzó con las bellas nubes lenticulares y coloridas que suele dejar el viento en los cerros y que maravillan a fotógrafos y desprevenidos. Ahora, la ciudad toda se convirtió por unas horas, en parte de las nubes.

La niebla densa que tomó por sorpresa la noche del sábado, se mantuvo hoy con una gran humedad y dejando en alerta a los conductores por la baja visibilidad.

Al mediodía de hoy, lenta y sigilosa, la masa de nube se rearmó y volvió a cubrir las calles del casco urbano desde las 16 horas en adelante.

Quienes tuvieron el gusto de ir a las partes altas de la ciudad, cerros y senderos, encontraron la zona como lo muestra en video el dron de RED43: Una nube más, sin rastros de nosotros, una ciudad invisible.

Retratar está situación, ya depende de la capacidad técnica y calidad de nuestros celulares y cámaras. Básicamente, desde las calles, una baja visibilidad para transitar.

Pero desde lo alto, la imagen es otra. Y somos una ciudad en que lo alto es muy accesible, incluso urbanizado, entonces la variedad de postales de acuerdo al lugar, la hora, el enfoque, convirtió a Esquel en una ciudad completamente diferente por unas horas.

SL