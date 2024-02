- Por Maxi Cantero -

Parrilla Oregon, en Trevelin, es uno de los lugares emblema de la gastronomía de la zona. Con una rica historia formada año a año en la esquina de Avenida San Martín y John Murray Thomas, se ha afianzado en la comunidad a pesar de haber sufrido varias adversidades, sobre todo en el último tiempo tiempo.

En el mes de octubre del año 2023 y, luego de un buen tiempo con las puertas cerradas, Oregon reabrió sus puertas con un renovado y pintoresco salón, pero manteniendo la calidad que lo caracterizó a lo largo de su historia.

Leonardo Zurita, es quien se puso al hombro el desafío de reabrir la parrilla; y en esta oportunidad es el protagonista de esta nueva entrevista especial.

"Hacía mucho quería poner una parrilla; era un sueño y a Trevelin le hacía falta un lugar para que la gente pueda pasar a comer y seguir su camino", me comenta Leonardo, agregando que, ante este deseo, comenzó a "molestar" a José Luis (dueño del lugar): "Me dijo 'yo te lo alquilo' y ahí lo empecé a remodelar. Fueron dos meses hasta que le pudimos dar el punto y largamos a trabajar".

"La gente está muy conforme, le gusta. La cocina no la cambié, es más, le sumé platos"

En el lugar hay puertas nuevas de acceso; se quitó una barra vieja y se colocó una nueva. Además, cuenta con un ruedo para cocinar que, según destaca Leonardo, "ahora por el calor no se puede usar, porque no se aguanta; pero en el invierno lo vamos a trabajar muy bien".

"Solo se remodeló el salón. Ahora estoy esperando unas mesas para poder poner 40 cubiertos afuera. Durante la remodelación la gente pasaba a preguntar si ya teníamos abierto"

Leonardo, de chico dejó la escuela y se puso a trabajar; hoy tiene una chacra y siempre estuvo vinculado al trabajo con animales. Además, puso una carnicería en Trevelin y siempre quiso "cerrar el ruedo" poniendo un restaurante: "Se me dio y así estoy trabajando; de la chacra a la carnicería y para acá. Esto viene de mi viejo, que ya falleció; me quedé con mi vieja que siempre ha trabajado en cocina. Hoy está acá para que me guíe y guíe a las chicas; hay un toque familiar".

Hoy en Parrilla Oregon, trabajan siete personas; una parrillera (Majo), cuatro en la cocina (Mirta, Antonia, Silvia y Judith) y dos mozos; Hugo y Gabriela.

Parrilla al aire libre con modalidad "Pet Friendly"

Ese proyecto que anteriormente mencionó Leonardo sobre la posibilidad de contar con 40 cubiertos al aire libre, esta pensado también en un requerimiento que se ha hecho reiterativo en el lugar; poder llevar mascotas. Al respecto, el propietario destaca que "hay gente que tiene a sus mascotas como a sus hijos. Bromatología no lo permite pero siempre digo '¿por qué no afuera?'; así la gente se va contenta".

Esta propuesta incluye además, una ampliación y poner una parrilla para que la gente pueda observar.

"La temporada viene bien; tuvimos mucho movimiento con los tulipanes. Al mediodía vienen muchos chilenos y a la noche muchos de acá y de Esquel; el que conduce no toma, ja"

Si bien la estrella del lugar es la parrillada; Oregon ofrece picadas, minutas, pastas, salmón, cortes de carne y mollejas: "Opté por la molleja; mucha gente lo pide y es un plato que no se consigue mucho. Molleja con arroz y remolacha; la gente lo escucha así y le parece raro, pero cuando lo prueban les gusta".







"Mi vieja hace flan; hay frutas de estación, helados, Don Pedro... La verdad que la gente responde bien; muchos dicen 'no me da para el postre'; la entrada es abundante; tenemos cuencos con distintas mayonesas, escabeches y porotos; va con tortas fritas calentitas y pan... Después viene el plato"

Parrilla Oregon se encuentra abierto de miércoles a lunes, en el horario de 12.30 a 15 hs y de 20.30 a 00 hs. Los martes se encuentra cerrado.

Por último, Leonardo invita a todos a acercarse a pasar un gran momento en el lugar.

Agradecimiento a la predisposición de Leonardo para acceder a la entrevista y a todo su equipo de trabajo; Majo, Silvia, Antonia, Judith, Mirta, Gabriela y Hugo, por la calidez humana con la que me recibieron.