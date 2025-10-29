22° 11°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Mitad de semana con sol, nubes y aire primaveral

Después de un martes ideal, este miércoles 29 de octubre llega con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y sin lluvias a la vista en la Comarca Andina.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada mantendrá el tono primaveral que viene marcando la semana, con máximas de alrededor de 21 a 22 °C durante la tarde y un ambiente muy estable.

 

Mañana templada y sin viento

 

A las 9 de la mañana el termómetro ronda los 10 °C, bajo un cielo parcialmente nuboso y con vientos suaves del noreste, casi calmos. 

 

Tarde con sol y hasta 22 °C

 

Durante la tarde se espera lo mejor del día: “nubes y claros” con una máxima cercana a los 22 °C y sensación térmica incluso superior en zonas más bajas.
Los vientos soplarán desde el oeste entre 20 y 30 km/h, con algunas ráfagas de hasta 45 km/h.
El índice UV subirá a nivel alto (7) entre las 13 y 15 hs, por lo que se recomienda usar protector solar si se permanece al sol.

 

 

Noche despejada y fresca

 

Hacia la noche el cielo quedará mayormente despejado, con una temperatura que bajará hasta los 12 °C, sin probabilidades de lluvia.
Los vientos disminuirán notablemente, dejando un cierre de jornada sereno.

 

Efemérides del día

 

El 29 de octubre trae al menos dos fechas importantes:

 

  • Día Mundial de la Psoriasis, una jornada de concientización impulsada por la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) para dar visibilidad a esta enfermedad que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo.

     

  • Día del Trabajador Aceitero, en recuerdo del primer Congreso de la Federación Aceitera realizado en 1947, símbolo de lucha y dignidad dentro del movimiento obrero argentino.

     

 

O.P.

 

