Mitad de semana con sol, nubes y aire primaveral

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada mantendrá el tono primaveral que viene marcando la semana, con máximas de alrededor de 21 a 22 °C durante la tarde y un ambiente muy estable.

Mañana templada y sin viento

A las 9 de la mañana el termómetro ronda los 10 °C, bajo un cielo parcialmente nuboso y con vientos suaves del noreste, casi calmos.

Tarde con sol y hasta 22 °C

Durante la tarde se espera lo mejor del día: “nubes y claros” con una máxima cercana a los 22 °C y sensación térmica incluso superior en zonas más bajas.

Los vientos soplarán desde el oeste entre 20 y 30 km/h, con algunas ráfagas de hasta 45 km/h.

El índice UV subirá a nivel alto (7) entre las 13 y 15 hs, por lo que se recomienda usar protector solar si se permanece al sol.

Noche despejada y fresca

Hacia la noche el cielo quedará mayormente despejado, con una temperatura que bajará hasta los 12 °C, sin probabilidades de lluvia.

Los vientos disminuirán notablemente, dejando un cierre de jornada sereno.

Efemérides del día

El 29 de octubre trae al menos dos fechas importantes:

Día Mundial de la Psoriasis , una jornada de concientización impulsada por la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) para dar visibilidad a esta enfermedad que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo.

Día del Trabajador Aceitero, en recuerdo del primer Congreso de la Federación Aceitera realizado en 1947, símbolo de lucha y dignidad dentro del movimiento obrero argentino.

O.P.