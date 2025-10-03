16°
Primavera en pausa: El viento y la lluvia se adueñan del finde

Tras un jueves primaveral, el viernes llega con cambios considerables: viento, lluvias y alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El finde arranca con un pie en la inestabilidad.
Por Redacción Red43

Después de un jueves templado que invitó a disfrutar del sol y la primavera, la Comarca Andina amanece este viernes 3 de octubre con un panorama muy diferente. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona se encuentra bajo alerta amarilla por viento y lluvia.

 

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

 

  • Mañana: el cielo se presenta ventoso, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h del sector noroeste. La mínima se ubica en 7°C.

     

  • Tarde: se esperan lluvias fuertes, con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%, acumulando hasta 50 mm en 24 horas. La máxima alcanzará los 13°C.

     

  • Noche: continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes y descenso de la temperatura hacia los 6°C.

     

 

Los vientos, protagonistas de la jornada, oscilarán entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En zonas de mayor altura no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve.

 

Efemérides: Día del Odontólogo

 

Este 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en Argentina y gran parte de Latinoamérica, en homenaje a la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana en 1917. Una fecha que recuerda la importancia del cuidado bucal y la labor de los profesionales de la salud dental.

 

 

 

O.P.

 

