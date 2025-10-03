Primavera en pausa: El viento y la lluvia se adueñan del finde

Después de un jueves templado que invitó a disfrutar del sol y la primavera, la Comarca Andina amanece este viernes 3 de octubre con un panorama muy diferente. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona se encuentra bajo alerta amarilla por viento y lluvia.

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

Mañana: el cielo se presenta ventoso, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h del sector noroeste. La mínima se ubica en 7°C .

Tarde: se esperan lluvias fuertes , con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70% , acumulando hasta 50 mm en 24 horas . La máxima alcanzará los 13°C .

Noche: continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes y descenso de la temperatura hacia los 6°C.

Los vientos, protagonistas de la jornada, oscilarán entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En zonas de mayor altura no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve.

Efemérides: Día del Odontólogo

Este 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en Argentina y gran parte de Latinoamérica, en homenaje a la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana en 1917. Una fecha que recuerda la importancia del cuidado bucal y la labor de los profesionales de la salud dental.

