Jueves con aire cambiante: Fresco a la mañana y viento hacia la tarde

Después del día primaveral que disfrutó la Comarca este miércoles, el jueves 30 de octubre llega con un cambio de tono en el cielo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con nubosidad variable, algunas ráfagas intensas y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde.

Mañana fresca, tarde ventosa

La mañana comenzó con cielos mayormente nublados y temperaturas en torno a los 8 °C, acompañadas por una sensación térmica ligeramente inferior y vientos suaves del oeste.

Hacia el mediodía, el termómetro trepará hasta los 16 °C, con una sensación agradable, aunque el viento se hará sentir: las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas altas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y no se descartan lloviznas o lluvias aisladas (probabilidad entre el 10 y el 40 %), principalmente hacia el oeste cordillerano.

La noche volverá a mostrarse estable, con cielos mayormente nublados y temperaturas cercanas a los 6 °C, pero con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h.

Efemérides del día: Educación Física y Fisicoculturismo

El 30 de octubre también se conmemoran dos fechas vinculadas al movimiento y al bienestar:

Día de la Educación Física en Argentina , en recuerdo de la creación del Instituto Nacional de Educación Física en 1939.

Día Mundial del Fisicoculturismo, en homenaje al nacimiento de Charles Atlas, uno de los pioneros de esta disciplina.

O.P.