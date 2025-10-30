11°
19°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNPrimaveraEpuyenEl BolsónLago PueloEl Hoyo
30 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Jueves con aire cambiante: Fresco a la mañana y viento hacia la tarde

El SMN anticipa una jornada nublada, con temperaturas entre 6° y 16°, viento del oeste y posibles lluvias aisladas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después del día primaveral que disfrutó la Comarca este miércoles, el jueves 30 de octubre llega con un cambio de tono en el cielo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con nubosidad variable, algunas ráfagas intensas y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde.

 

Mañana fresca, tarde ventosa

 

La mañana comenzó con cielos mayormente nublados y temperaturas en torno a los 8 °C, acompañadas por una sensación térmica ligeramente inferior y vientos suaves del oeste.
Hacia el mediodía, el termómetro trepará hasta los 16 °C, con una sensación agradable, aunque el viento se hará sentir: las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas altas.

 

 

Durante la tarde aumentará la nubosidad y no se descartan lloviznas o lluvias aisladas (probabilidad entre el 10 y el 40 %), principalmente hacia el oeste cordillerano.
La noche volverá a mostrarse estable, con cielos mayormente nublados y temperaturas cercanas a los 6 °C, pero con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h.

 

Efemérides del día: Educación Física y Fisicoculturismo

 

 

El 30 de octubre también se conmemoran dos fechas vinculadas al movimiento y al bienestar:

 

  • Día de la Educación Física en Argentina, en recuerdo de la creación del Instituto Nacional de Educación Física en 1939.

     

  • Día Mundial del Fisicoculturismo, en homenaje al nacimiento de Charles Atlas, uno de los pioneros de esta disciplina.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz
4
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
5
 QEPD Benito Jaramillo
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -