Viernes con lluvias, ráfagas intensas y un fin de semana que llega más fresco

La Comarca Andina amaneció con inestabilidad y ráfagas intensas, en un contexto donde cada variación del clima se sigue de cerca por el incendio que continúa activo en la zona de El Turbio.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará dominado por lluvias aisladas, chaparrones y viento fuerte del sector oeste, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70% durante toda la jornada.

Para quienes salen temprano, la mañana arranca con 14°C y ráfagas que ya pueden rozar los 90 km/h. La tarde repetirá escenario: lluvias, 14°C y un viento sostenido entre 51 y 59 km/h, con picos superiores a los 100 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará a 9°C, aún con chaparrones y ráfagas fuertes.

Alerta amarilla por vientos: qué recomienda el SMN

El organismo mantiene vigente una alerta amarilla para toda la jornada. Se esperan vientos del oeste entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Recomiendan evitar salir si no es necesario, asegurar objetos en patios, mantener puertas y ventanas cerradas, no refugiarse bajo marquesinas, árboles o carteles, y extremar precaución al conducir.

Este escenario meteorológico suma complejidad a las tareas de control del incendio en El Turbio, donde los vientos pueden dificultar la labor del personal en terreno.

Pronóstico detallado por tramos para hoy

Entre las 8 y las 20, se prevén lluvias débiles, cielo parcialmente nuboso y viento fuerte del oeste. Las ráfagas más intensas se darían entre las 14 y las 17, cuando pueden superar los 65 km/h. Hacia la noche, la probabilidad de lluvia sube al 70-80%, con temperaturas que descenderán a 11°C primero y 9°C pasada la medianoche.

Cómo viene el fin de semana

Para quienes ya planifican actividades al aire libre:

Sábado 13: Más fresco, con 13°C de máxima y 7°C de mínima , nubes y sol, y baja chance de lluvia ( 25% ) hacia la tarde.

Domingo 14: Inestable desde temprano, con chubascos breves en la mañana y posibilidad de precipitaciones durante el día (80%).

Conclusión: el fin de semana será fresco, ventoso y con momentos de inestabilidad.

Efemérides: qué se recuerda este 12 de diciembre

Hoy se conmemora:

Día Internacional de la Neutralidad , iniciativa impulsada por Turkmenistán y adoptada por la ONU en 2017.

Día Mundial de la Disfagia , que busca visibilizar un trastorno que afecta la deglución y requiere atención médica especializada.

Día del Hincha de Boca, celebrado cada 12/12 desde 2012 en homenaje al “Jugador Número 12”, un símbolo histórico del club.

