Navidad y Año Nuevo: Cómo funcionarán los bancos y dónde conseguir efectivo

Los bancos de todo el país mantendrán cerradas sus sucursales durante cuatro jornadas de fin de año: los días 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero. La medida alcanza tanto a entidades públicas como privadas y responde al esquema de asuetos definido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante esas fechas no habrá atención presencial en las sucursales, aunque desde el sector bancario confirmaron que los servicios digitales continuarán operativos con normalidad.

Qué servicios bancarios seguirán funcionando

A lo largo del fin de semana largo, los usuarios podrán operar sin inconvenientes a través de home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales y pagos con tarjeta de débito.

Estas herramientas permitirán realizar transferencias, pagos, consultas de saldo y otras operaciones habituales sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Cajeros automáticos y recomendaciones

Los cajeros automáticos permanecerán habilitados y contarán con recargas programadas. Sin embargo, desde el sector financiero advierten que la alta demanda de efectivo en estas fechas puede generar faltantes temporarios, especialmente en horarios pico.

Por este motivo, se recomienda anticipar las extracciones de dinero y no esperar a último momento para contar con efectivo disponible.

Retiro de efectivo en comercios

Una alternativa que viene ganando uso es el retiro de efectivo en comercios, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Al momento de pagar con tarjeta de débito, estos locales permiten extraer dinero a través de servicios como Extra Cash, Cash Plus o mediante redes como Payway.

En estos casos, el monto máximo de extracción puede alcanzar hasta $170.000 diarios, aunque el límite depende del comercio y de la tarjeta del usuario.

Billeteras virtuales y retiro con QR

Otra opción disponible es el retiro de efectivo a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, siempre que el comercio cuente con lector de código QR habilitado. En esta modalidad, el tope diario es de $70.000, y la disponibilidad está sujeta al efectivo con el que cuente cada local.

O.P.