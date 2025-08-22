°
Comarca Andina, Argentina
22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Viernes con lluvias, nevadas y paisajes renovados

La Comarca Andina amaneció este viernes con montañas nuevamente nevadas tras las lluvias del jueves. El SMN anuncia un día frío, con lluvias y nevadas intermitentes, y un fin de semana que se anticipa bien invernal.
Tras una jornada de lluvias durante el jueves, la Comarca Andina amanece este viernes 22 de agosto con montañas nuevamente teñidas de blanco y un escenario que anticipa un fin de semana ideal para quienes disfrutan de los paisajes invernales.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona tendrá hoy un día marcado por lluvias y nevadas intermitentes, con probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40% durante toda la jornada.

 

Las temperaturas se mantendrán frías, con una mínima de –2°C y una máxima que apenas alcanzará los 3°C en horas de la tarde. El viento será protagonista: soplará desde el sudoeste durante la mañana y la tarde, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h, para luego rotar hacia el noroeste por la noche.

 

 

Un viernes para abrigarse y disfrutar

 

El inicio del fin de semana encuentra a la Comarca con un clima invernal típico: suelos húmedos por las lluvias y cordones montañosos que vuelven a lucir cubiertos de nieve. 

 

Efemérides del 22 de agosto

 

Además del clima, este viernes también tiene un lugar en el calendario internacional y cultural:

 

  • Se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la Religión o las Creencias, establecido por la ONU para condenar la violencia y el terrorismo contra quienes profesan distintas posturas religiosas en todo el mundo.

     

  • Se celebra el Día del Folklore, recordando la importancia de las tradiciones, la música y las costumbres que conforman la identidad de los pueblos.

     

 

O.P

 

