Viernes con lluvias, nevadas y paisajes renovados

Tras una jornada de lluvias durante el jueves, la Comarca Andina amanece este viernes 22 de agosto con montañas nuevamente teñidas de blanco y un escenario que anticipa un fin de semana ideal para quienes disfrutan de los paisajes invernales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona tendrá hoy un día marcado por lluvias y nevadas intermitentes, con probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40% durante toda la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frías, con una mínima de –2°C y una máxima que apenas alcanzará los 3°C en horas de la tarde. El viento será protagonista: soplará desde el sudoeste durante la mañana y la tarde, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h, para luego rotar hacia el noroeste por la noche.

Un viernes para abrigarse y disfrutar

El inicio del fin de semana encuentra a la Comarca con un clima invernal típico: suelos húmedos por las lluvias y cordones montañosos que vuelven a lucir cubiertos de nieve.

Efemérides del 22 de agosto

Además del clima, este viernes también tiene un lugar en el calendario internacional y cultural:

Se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la Religión o las Creencias , establecido por la ONU para condenar la violencia y el terrorismo contra quienes profesan distintas posturas religiosas en todo el mundo.

Se celebra el Día del Folklore, recordando la importancia de las tradiciones, la música y las costumbres que conforman la identidad de los pueblos.

O.P