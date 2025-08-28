Jueves con cielo mayormente nublado y sin lluvias

La Comarca Andina amaneció este jueves 28 de agosto con temperaturas bajas y un cielo que continúa mayormente nublado, en línea con lo ocurrido durante la jornada de ayer. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables, con un clima fresco pero sin precipitaciones.

Durante la mañana, el termómetro marcó apenas 2°C, con viento casi imperceptible del sudoeste. Para la tarde, se espera una máxima de 15°C, acompañada por ráfagas moderadas entre 13 y 22 km/h, también del sector sudoeste. Al llegar la noche, la temperatura descenderá a los 8°C, en un escenario de cielo parcialmente nublado que marcará el cierre de la jornada.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todo el día, lo que ofrece buenas condiciones para actividades al aire libre, especialmente en horas de la tarde cuando la temperatura será más agradable.

Una pausa en el invierno cordillerano

Con agosto llegando a su fin, la Comarca Andina transita días variables. Ayer miércoles el cielo se mostró gris y cargado de nubes, y hoy jueves la situación no difiere demasiado.

El viento, moderado pero constante desde el sudoeste, ayudará a que el aire se mantenga fresco, aunque no se esperan ráfagas fuertes.

Efemérides del 28 de agosto

Más allá del clima, la fecha también trae consigo recordatorios importantes.

En Argentina, cada 28 de agosto se celebra el Día de la Ancianidad , instaurado en honor a las palabras de Eva Perón , quien hace más de medio siglo destacó la necesidad de reconocer y proteger los derechos de las personas mayores.

A nivel mundial, se conmemora el Día del Síndrome de Turner, con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad genética que afecta a una de cada 2.500 niñas y que se caracteriza por la ausencia parcial o total de un cromosoma X.

