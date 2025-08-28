15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNinviernoEpuyenEl BolsónLago Puelo
28 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Jueves con cielo mayormente nublado y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada fría por la mañana, con mejoras hacia la tarde. Ayer el cielo se mantuvo cubierto y hoy se esperan pocas variaciones, aunque sin lluvias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina amaneció este jueves 28 de agosto con temperaturas bajas y un cielo que continúa mayormente nublado, en línea con lo ocurrido durante la jornada de ayer. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables, con un clima fresco pero sin precipitaciones.

 

Durante la mañana, el termómetro marcó apenas 2°C, con viento casi imperceptible del sudoeste. Para la tarde, se espera una máxima de 15°C, acompañada por ráfagas moderadas entre 13 y 22 km/h, también del sector sudoeste. Al llegar la noche, la temperatura descenderá a los 8°C, en un escenario de cielo parcialmente nublado que marcará el cierre de la jornada.

 

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todo el día, lo que ofrece buenas condiciones para actividades al aire libre, especialmente en horas de la tarde cuando la temperatura será más agradable.

 

 

Una pausa en el invierno cordillerano

 

Con agosto llegando a su fin, la Comarca Andina transita días variables. Ayer miércoles el cielo se mostró gris y cargado de nubes, y hoy jueves la situación no difiere demasiado.

 

El viento, moderado pero constante desde el sudoeste, ayudará a que el aire se mantenga fresco, aunque no se esperan ráfagas fuertes.

 

Efemérides del 28 de agosto

 

Más allá del clima, la fecha también trae consigo recordatorios importantes.

 

  • En Argentina, cada 28 de agosto se celebra el Día de la Ancianidad, instaurado en honor a las palabras de Eva Perón, quien hace más de medio siglo destacó la necesidad de reconocer y proteger los derechos de las personas mayores.

     

  • A nivel mundial, se conmemora el Día del Síndrome de Turner, con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad genética que afecta a una de cada 2.500 niñas y que se caracteriza por la ausencia parcial o total de un cromosoma X.

     

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
2
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
3
 Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria
4
 El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur
5
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
3
 Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida
4
 Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director
5
 La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -