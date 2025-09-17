Entre nubes y calorcito, el invierno comienza a soltar la mano

El invierno se encamina a su fin y lo hace con una jornada particular en la Comarca Andina. Este miércoles 17 de septiembre amaneció mayormente nublado, pero con una temperatura en ascenso que podría alcanzar valores inusuales para la estación: algunos pronósticos alternativos marcan máximas de hasta 20 °C, una cifra más típica de primavera que de invierno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con 2 °C y cielo mayormente nublado. Esta condición se mantendrá durante la mañana y la tarde, aunque con temperaturas más agradables, alcanzando los 14 °C hacia el mediodía. Pero lo particular del parte oficial es el potencial aumento térmico, lo cual convierte este miércoles en un anticipo de la primavera, que llega oficialmente el domingo 21.

Posibles lluvias hacia la noche

La noche traerá un cambio en las condiciones: el SMN prevé un incremento en la probabilidad de lluvias, que oscilará entre el 10 y el 40 %, junto con un descenso térmico que dejará el termómetro en torno a los 8 °C. El viento se hará notar en toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, rotando del noroeste al sureste con intensidad moderada.

¿Qué se celebra y conmemora este 17 de septiembre?

El 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo, en homenaje a quienes acompañan procesos de aprendizaje y desarrollo personal; el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una fecha impulsada por la OMS para reforzar la importancia de una atención médica segura y de calidad; y el Día Internacional de la Música Country, que rinde tributo a uno de los géneros más tradicionales de la cultura popular.

