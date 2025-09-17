14°
18° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoinviernoSMNEl HoyoEpuyenEl BolsónLago Puelo
17 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Entre nubes y calorcito, el invierno comienza a soltar la mano

Aunque el invierno se despide, el clima aún no se define: este miércoles se esperan temperaturas de hasta 20 °C, nubes y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El invierno se encamina a su fin y lo hace con una jornada particular en la Comarca Andina. Este miércoles 17 de septiembre amaneció mayormente nublado, pero con una temperatura en ascenso que podría alcanzar valores inusuales para la estación: algunos pronósticos alternativos marcan máximas de hasta 20 °C, una cifra más típica de primavera que de invierno.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con 2 °C y cielo mayormente nublado. Esta condición se mantendrá durante la mañana y la tarde, aunque con temperaturas más agradables, alcanzando los 14 °C hacia el mediodía. Pero lo particular del parte oficial es el potencial aumento térmico, lo cual convierte este miércoles en un anticipo de la primavera, que llega oficialmente el domingo 21.

 

 

Posibles lluvias hacia la noche

 

La noche traerá un cambio en las condiciones: el SMN prevé un incremento en la probabilidad de lluvias, que oscilará entre el 10 y el 40 %, junto con un descenso térmico que dejará el termómetro en torno a los 8 °C. El viento se hará notar en toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, rotando del noroeste al sureste con intensidad moderada.

 

¿Qué se celebra y conmemora este 17 de septiembre?

 

El 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo, en homenaje a quienes acompañan procesos de aprendizaje y desarrollo personal; el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una fecha impulsada por la OMS para reforzar la importancia de una atención médica segura y de calidad; y el Día Internacional de la Música Country, que rinde tributo a uno de los géneros más tradicionales de la cultura popular.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La UNPSJB Esquel convoca a una marcha en defensa de la educación y la salud pública
2
 NEXT responde al municipio
3
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
4
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
5
 Paseo en globo y avión sobre tulipanes, una propuesta única en la Patagonia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -