Comarca Andina, Argentina
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
17 de Septiembre de 2025
Un hombre fue detenido tras un grave ataque a su ex pareja

La víctima logró pedir ayuda y realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer. La Fiscalía actuó de inmediato y solicitó la prisión preventiva del imputado.
Un nuevo caso de violencia de género conmociona a la Comarca Andina. La Fiscalía de Lago Puelo intervino tras una denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer, luego de que una mujer lograra escapar por sus propios medios de un violento ataque perpetrado por su ex pareja.

 

Según la información oficial, la víctima logró gritar por ayuda, lo que alertó a vecinos que acudieron a asistirla y evitaron que la agresión continuara. Tras ser contenida, pudo acceder a atención médica y formalizar la denuncia ante las autoridades.

 

Intervención del Ministerio Público Fiscal

 

A partir de la denuncia, la funcionaria de guardia Eugenia Castro, bajo la supervisión de la fiscal Débora Barrionuevo, presentó en pocas horas un pedido de allanamiento, requisa personal y detención del acusado. La solicitud fue rápidamente autorizada por el juzgado interviniente.

 

 

Durante la madrugada, la Policía del Chubut llevó adelante el operativo, en el que participaron el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer, el fiscal Nicolás Vasiliev, la funcionaria de guardia y personal de la Comisaría de Lago Puelo, la Comisaría de la Mujer de El Hoyo y la DIR.

 

El acusado fue detenido y quedó a disposición de la justicia para la formalización de la investigación, en la que la Fiscalía ya anticipó que solicitará su prisión preventiva.

 

 

Si sufrís o conocés a alguien que esté atravesando una situación de violencia, podés comunicarte con la línea gratuita 144, disponible las 24 horas, en todo el país.

 

 

 

O.P

 

