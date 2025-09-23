Controles de alcoholemia: 3 casos positivos y 16 infracciones en la Comarca

En el marco del despliegue preventivo a nivel provincial, el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut, realizó controles viales coordinados en rutas y accesos de toda la provincia, incluyendo un operativo en la Comarca Andina, donde se verificaron 955 vehículos, se realizaron 211 test de alcoholemia y se detectaron tres casos positivos.

Las tareas de fiscalización se desarrollaron en los accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, como parte de una estrategia integral que también abarcó ciudades como Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y Rawson, entre otras. En el caso específico de la Comarca Andina, además de los test de alcoholemia, se labraron 16 infracciones, aunque no fue necesario retener vehículos.

El operativo fue coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Vial, en conjunto con la Policía del Chubut, fuerzas federales y áreas municipales de tránsito, y buscó reforzar la prevención ante el aumento del tránsito turístico y local durante los fines de semana.

Además del operativo en la Comarca Andina, los controles se replicaron en Esquel (con 10 alcoholemias positivas sobre 1.035 test), Trevelin, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Comodoro Rivadavia, entre otros puntos.

En toda la provincia, se fiscalizaron 7.757 vehículos, se realizaron 3.135 test de alcoholemia y se retiró de la vía pública a 48 conductores alcoholizados.

