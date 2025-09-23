¿Abrigo o remera? El dilema de septiembre dice presente

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente nublada en la Comarca Andina, con bajas probabilidades de lluvia, temperaturas en ascenso durante la tarde y vientos leves del oeste y noroeste.

Pronóstico del tiempo para este martes

Mañana: Cielo mayormente nublado, temperatura mínima de -2 °C y vientos leves del oeste (7 a 12 km/h).

Tarde: Continúa la nubosidad con una máxima prevista de 11 °C según el SMN , aunque otros servicios meteorológicos estiman una máxima que podría trepar hasta los 17 °C .

Noche: Cielo parcialmente nublado, descenso de temperatura hacia los 8 °C y vientos del oeste entre 7 y 12 km/h.

Aunque la amplitud térmica será notoria (con una mañana fría y una tarde moderada), el clima general se presenta estable, sin alertas y con condiciones que favorecen la vida al aire libre.

¿Abrigo o remera? El dilema de septiembre

La Comarca Andina continúa en ese periodo típico de transición: mañanas invernales y tardes que insinúan el cambio de estación. Esta diferencia entre pronósticos es común durante el mes de septiembre, cuando la influencia del sol, la nubosidad y el viento pueden variar drásticamente la sensación térmica real.

Recomendación: vestirse en capas es la mejor estrategia para este tipo de días.

Un 23 de septiembre cargado de significados

Este martes es también un día para la reflexión y la visibilización de diversas causas sociales, culturales y de salud:

Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas : instaurado en 1999, busca visibilizar una de las formas más graves de violencia y violación de derechos humanos.

Día Internacional de las Lenguas de Señas : proclamado por la ONU en 2017, promueve el respeto a la identidad lingüística y cultural de las personas sordas.

Día de la Visibilidad Bisexual : también desde 1999, invita a romper estigmas y celebrar la diversidad dentro del colectivo LGBTIQ+.

Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas (SPI): una fecha para concientizar sobre este trastorno neurológico que afecta el descanso y la calidad de vida de quienes lo padecen.

O.P.