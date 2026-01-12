Incendio en la Comarca: El operativo entra en una fase de control fino y prevención de rebrotes

El incendio que comenzó en Puerto Patriada, y afecta a El Hoyo y Epuyén, continúa activo y mantiene en alerta a toda la Comarca Andina. El foco ígneo fue detectado el lunes 5 de enero y, según el parte oficial N° 6 emitido el domingo 11 a las 21:15, la superficie afectada ya alcanza unas 11.970 hectáreas estimadas, con impacto sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

A una semana del inicio del fuego, el gobernador Ignacio Torres confirmó que la causa del incendio fue intencional. Mientras tanto, los equipos de emergencia sostienen un intenso operativo para contener el avance de las llamas y proteger zonas habitadas.

Trabajo en terreno y prioridad en viviendas

Durante la jornada del domingo, las tareas comenzaron a primera hora con la distribución del personal en los sectores que presentaban mayor actividad, priorizando especialmente aquellas áreas cercanas a viviendas e infraestructura.

Los medios aéreos operaron de acuerdo a las necesidades de cada sector, mientras que la maquinaria pesada continuó con el refuerzo de fajas cortafuegos, una de las principales estrategias para frenar el avance del incendio.

Qué se espera para este lunes

De cara a este lunes 12 de enero, se prevé la continuidad del mismo esquema operativo. Las brigadas trabajarán en el refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales, el enfriamiento de puntos calientes, recorridos de control sobre el perímetro y el resguardo de viviendas que permanecen en zonas sensibles.

El factor climático vuelve a ser determinante. Para el área del incendio se espera una temperatura máxima cercana a los 23°C, con una humedad relativa mínima del 20%, condiciones que pueden favorecer la actividad del fuego. Además, el viento será una variable determinante: comenzará con intensidades de 10 a 20 km/h, pero aumentará a media mañana hasta alcanzar 25 a 35 km/h, con ráfagas superiores.

Ante este escenario, los medios aéreos seguirán operando a requerimiento del personal en la línea, mientras que la maquinaria continuará con la apertura y el repaso de fajas, en un intento por consolidar las defensas construidas en los últimos días.

Un incendio que mantiene en alerta al país

El incendio en la Comarca Andina se convirtió en uno de los más importantes de la temporada, tanto por la extensión afectada como por la cercanía a zonas habitadas y áreas de alto valor ambiental.

Mientras el operativo continúa y el clima impone nuevos desafíos, la situación sigue siendo dinámica y requiere un seguimiento permanente.

