Habrá corte de energía en Epuyén y Cholila

Este jueves 15 de enero, Epuyén y Cholila deberán tener en cuenta un corte programado del suministro eléctrico, que se extenderá durante una hora y forma parte de los trabajos para normalizar el servicio en la zona.

Según informaron desde la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), la interrupción del servicio está prevista entre las 14 y las 15 horas, y responde a tareas técnicas sobre la red de media tensión.

El corte permitirá realizar la reconexión de la línea de 33 kV y la conexión de la línea compacta que ya fue reparada, una intervención fundamental para avanzar en la estabilización del sistema eléctrico.

O.P.