22 de Enero de 2026
22 de Enero de 2026
Redacción Red43

Incendio de Patriada: Qué sectores siguen siendo los más sensibles del operativo

Aunque el incendio fue declarado contenido, brigadistas y medios aéreos continúan concentrando esfuerzos en sectores donde persisten focos calientes y riesgo de reactivación.
Por Redacción Red43

El incendio que tuvo origen en Puerto Patriada fue declarado contenido en su totalidad, según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El siniestro, detectado el lunes 5 de enero, dejó una superficie estimada de 14.770 hectáreas afectadas.

 

Si bien la contención marca un avance en el operativo, las tareas no se detienen. El comportamiento del fuego en zonas de cañadones y sectores de difícil acceso obliga a mantener presencia permanente en el terreno, con recorridas, enfriamiento y vigilancia para evitar reactivaciones.

 

Los flancos más sensibles

 

Durante las últimas jornadas, la mayor parte del personal fue desplegada en las áreas de El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, principalmente sobre el flanco izquierdo del incendio. Allí se trabajó de manera intensiva con brigadistas, apoyo de medios aéreos y maquinaria pesada, incluyendo una topadora.

 

Atención en cañadones y zonas de reactivación

 

En paralelo, el jefe de incendio realizó un recorrido específico en inmediaciones del Cañadón Arroyo Blanco, con el objetivo de evaluar nuevas estrategias de combate tras la fuerte reactivación registrada en el cañadón de El Trueno. Este tipo de zonas suele concentrar focos persistentes debido a la acumulación de material combustible y a las condiciones microclimáticas que dificultan el control definitivo.

 

 

Desde el SPMF señalaron que estos sectores continuarán bajo observación prioritaria, aun cuando el incendio se encuentre contenido.

 

Contenido no es extinguido

 

La condición de “contenido” implica que el fuego no avanza fuera del perímetro establecido, pero no significa que esté extinguido. Por ese motivo, el operativo se mantiene activo con una lógica preventiva, en un contexto donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar y generar nuevos desafíos.

 

El incendio de Puerto Patriada transita así una etapa de mayor alivio, pero también de cautela, con brigadistas que siguen trabajando para consolidar lo logrado y evitar que el fuego vuelva a encender alertas.

 

 

 

O.P.

 

