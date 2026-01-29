24°
Incendio de Patriada: Contenido, pero bajo alerta por calor y viento

El incendio que se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada continúa contenido, aunque con sectores activos y un escenario climático que obliga a mantener el alerta.
Por Redacción Red43

El incendio que se desató el pasado 5 de enero en Puerto Patriada y avanzó hacia Epuyénpermanece contenido, pero las condiciones meteorológicas adversas obligan a sostener y reforzar un operativo de gran magnitud para evitar reactivaciones.

 

Según el último informe técnico-operativo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), emitido este miércoles 28 de enero a las 20.30, durante los próximos días el peligro seguirá siendo elevado, debido a la persistencia de altas temperaturas, baja humedad y viento intenso, con escasa o nula probabilidad de lluvias.

 

Más de 22 mil hectáreas afectadas

 

Desde su detección, el incendio afectó una superficie estimada de 22.293 hectáreas, que incluyen arbustales, matorrales, bosque implantado y bosque nativo.

 

Actualmente, el incendio se encuentra contenido, aunque el Sector 2B permanece activo en todo su perímetro, lo que implica la necesidad de trabajos permanentes de enfriamiento, vigilancia y refuerzo de líneas.

 

El operativo es coordinado por el jefe de Incendio, Sandro Lobos, bajo la órbita de la Secretaría de Bosques de la provincia del Chubut.

 

Clima adverso: el principal desafío

 

Durante la jornada del miércoles, en la zona del incendio se registró una temperatura máxima de 29°C, con una humedad relativa mínima del 35%. El viento sopló entre 5 y 15 km/h, con direcciones variables, intensificándose hacia el mediodía hasta alcanzar 20 a 30 km/h, con ráfagas del sudoeste.

 

Para este jueves 29 de enero, el pronóstico anticipa un escenario aún más exigente:

 

  • Temperatura máxima: 36°C

     

  • Humedad relativa mínima: 20%

     

  • Vientos: de direcciones variables por la mañana, rotando al sudoeste por la tarde, entre 15 y 25 km/h

     

  • Efectos locales: brisas de valle y montaña, que pueden modificar el comportamiento del fuego

     

Desde el SPMF remarcan que, si no se registran precipitaciones, las condiciones de peligro se mantendrán o incluso podrían agravarse.

 

 

Refuerzan medios aéreos

 

Como parte de la estrategia preventiva, este jueves se sumarán dos nuevos medios aéreos al operativo:

 

  • 1 avión anfibio

     

  • 1 helicóptero Bell 412, ambos provistos por el SNMF – AFE

     

Con estas incorporaciones, el despliegue alcanzará un total de 17 medios aéreos, entre aviones y helicópteros, disponibles para ambos operativos activos (Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia). Su utilización estará sujeta a las condiciones de visibilidad, que en los últimos días se vio afectada por la presencia de nubosidad.

 

Un operativo de gran escala

 

El operativo moviliza a 151 personas, entre combatientes y personal de apoyo, provenientes de múltiples bases y organismos provinciales y nacionales.

 

Solo en tareas de línea trabajan 84 combatientes, pertenecientes a bases de Golondrinas, Lago Puelo, Puerto Patriada, El Maitén, Epuyén, brigadas nacionales y SPLIF Bariloche, además de bomberos voluntarios de Corcovado.

 

A esto se suman 67 personas de apoyo, junto a 17 camionetas, 6 autobombas, 4 camiones cisterna y maquinaria vial pesada y logística especializada.

 

Contenido no es extinguido

 

Aunque el incendio se mantiene contenido, el riesgo no desapareció. El escenario climático, típico del verano patagónico, obliga a no bajar la guardia y a sostener un despliegue operativo intenso.

 

Desde los organismos provinciales reiteran el pedido de extrema responsabilidad a la población y visitantes:
no hacer fuego, no utilizar herramientas que generen chispas y avisar de inmediato ante cualquier columna de humo.

 

El incendio de Puerto Patriada ya no avanza como en sus primeras semanas, pero sigue escribiendo su historia día a día, marcada por el clima, el trabajo silencioso de brigadistas, y una vigilancia que no admite descuidos.

 

 

 

O.P.

 

