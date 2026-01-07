La Comarca enfrenta otro día crítico entre el calor extremo y el avance del incendio

La Comarca Andina atraviesa jornadas críticas con por altas temperaturas, ambiente seco y presencia de viento, un combo que mantiene en alerta a toda la zona mientras continúa activo el incendio forestal en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo.

Este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por temperaturas extremas, con condiciones que pueden agravar el comportamiento del fuego.

Pronóstico del tiempo para hoy en la Comarca Andina

Según el SMN, el día se presenta algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Temperaturas : mínima de 13 °C y máxima de 27 °C , aunque la sensación térmica podría ser mayor durante la tarde.

Viento : leve a moderado, con velocidades entre 7 y 12 km/h , predominando del oeste y suroeste .

Lluvias: 0 % de probabilidad durante toda la jornada.

El pronóstico alternativo por franjas horarias refuerza la advertencia: hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el índice UV alcanzará valores extremos (11+), especialmente entre las 12 y las 14 horas.

Alerta naranja por calor extremo

El SMN mantiene vigente una alerta naranja, lo que implica un efecto moderado a alto en la salud, especialmente peligroso para niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. En este contexto, se insiste en: evitar actividades físicas intensas en horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y ventilados, y prestar especial atención a síntomas de golpe de calor.

Incendio activo en Puerto Patriada: la mayor preocupación

Mientras el calor y el viento persisten, el incendio forestal en Puerto Patriada continúa activo. El foco fue detectado el lunes 5 de enero y, según indicó el gobernador Ignacio Torres sobre el final del martes, ya afectó más de 1.800 hectáreas.

Vegetación dañada : matorrales, bosque implantado y bosque nativo.

Causa : intencional.

Estado: activo, con comportamiento variable según las condiciones meteorológicas.

Durante el martes, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para resguardar viviendas. Para este miércoles, la distribución del personal dependerá del avance del fuego y de su comportamiento durante la madrugada.

En el combate del incendio participan múltiples organismos: Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Secretaría de Bosques, Municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Civil, Policía del Chubut y Gendarmería, APSV, Pesca Continental y otras dependencias provinciales y nacionales.

O.P.