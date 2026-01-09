Incendio en El Hoyo: Puntos de distribución, atención sanitaria y servicios habilitados

En el marco del incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada y sectores rurales, la Municipalidad de El Hoyo difundió una serie de comunicados con información importante para la comunidad, orientados a reforzar la asistencia, garantizar el acceso a agua potable, barbijos, atención sanitaria y mantener servicios esenciales en funcionamiento.

Las medidas buscan acompañar a los vecinos afectados por el humo, las condiciones ambientales adversas y las complicaciones derivadas de la emergencia, que mantiene en alerta a toda la Comarca Andina.

Puntos de distribución de agua y barbijos

Desde el Municipio informaron la habilitación de nuevos puntos de entrega de agua embotellada y barbijos, especialmente en las zonas más expuestas:

El Pedregoso : Casa de Rosi, sobre la Ruta Nacional 40 , frente al callejón Larenas.

Paraje El Desemboque: Sector La Zeta, casa de Isabel.

Además, continúan activos los siguientes puntos de distribución:

SUM de Puerto Patriada

Salita de Rincón de Lobos

Oficina de Turismo

SUM de El Desemboque

SUM de Rincón de Lobos

Para consultas o información adicional, se habilitó el contacto directo: +54 9 2944 413227.

Circulación habilitada en la Ruta 40

La Municipalidad confirmó que se encuentra habilitada la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional N° 40, aunque se solicita extrema precaución en la zona de El Pedregoso, donde hay personal trabajando en el marco del operativo de emergencia.

Carga de agua y servicios esenciales

En relación al abastecimiento, se informó que la carga de tótems de agua estará disponible durante toda la jornada de este viernes en el predio polideportivo.

Asimismo, ante cortes de energía, se habilitaron puntos de conexión a internet:

Wifi libre en el sector La Zeta del paraje El Desemboque

SUM de El Desemboque

SUM de Puerto Patriada

Atención sanitaria y asistencia integral

En materia de salud, el Municipio comunicó que personal sanitario se encuentra trabajando en la zona de Rincón de Lobos, brindando atención a quienes lo necesiten. Además, la salita de Rincón de Lobos permanece abierta.

La atención de enfermería se ofrece de 8 a 24 horas, con disponibilidad de equipo de salud mental y rondas sanitarias en ambulancia para personas afectadas. El personal sanitario se identifica con casco blanco y chaleco rojo.

También se brinda:

Atención veterinaria para pequeños y grandes animales

Asistencia domiciliaria en casos necesarios

Las consultas se centralizan en el número +54 9 2944 413227.

Donaciones y teléfonos útiles

En el contexto de la emergencia, se reciben donaciones en la Casa de la Cultura, de 8 a 20 horas. Se solicita especialmente:

Agua

Fruta

Colirio

Gasas

Cinta

Platsul

Por último, el Municipio recordó que el parte diario oficial sobre el incendio es emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y recordó los teléfonos de emergencia:

Bomberos: 100

Policía: 101

Hospital: 107

La información de la Comarca Andina, en tiempo real y en un solo lugar: el canal de WhatsApp de Red43.



O.P.