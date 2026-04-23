Tras años sin servicios, llegan la luz y el gas a sectores de El Hoyo

Un grupo de alrededor de 15 familias de El Hoyo logró finalmente acceder al servicio de energía eléctrica de red en el sector de Rincón de Lobos, tras la finalización de obras que incluyeron infraestructura básica. En paralelo, el municipio anticipó que en las próximas semanas concluirán los trabajos de gas en el callejón Trafian y que habrá nuevas intervenciones en distintos puntos de la localidad.

Avance de obras y nuevas conexiones

Las tareas en Rincón de Lobos contemplaron la limpieza y ampliación del callejón, el posteo, el tendido de cableado y la instalación de un transformador. Esta infraestructura permitirá que los vecinos del callejón Pascual Díaz puedan conectarse de manera formal al sistema eléctrico.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que los trabajos se concretaron con la participación de la Secretaría de Infraestructura provincial, la Dirección General de Servicios Públicos y la cooperativa Costelho, en coordinación con los vecinos del sector.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, valoró el acompañamiento institucional y vecinal en el proceso. “Seguimos logrando conexiones de luz y agua gracias al acompañamiento de Servicios Públicos y el apoyo de los vecinos”, afirmó.

Gas en ejecución y próximos frentes de obra

En cuanto al servicio de gas, el municipio informó que las obras en el callejón Trafian se encuentran en su etapa final, con previsión de habilitación en el corto plazo. Se trata de una demanda histórica en sectores donde la falta de acceso a servicios básicos condiciona la vida cotidiana, sobre todo durante el invierno.

Además, Salamín adelantó que durante el próximo mes comenzarán nuevos trabajos en callejón Mayorga, Catarata Norte y la zona de Desemboque.

Según indicó, las gestiones continúan con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios esenciales. “Entendemos que estos servicios son indispensables, al igual que el gas, por eso voy a seguir gestionando para avanzar con más obras”, sostuvo el intendente, en referencia a los proyectos en carpeta.

O.P.