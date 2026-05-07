La categorización turística será gratuita para prestadores damnificados por incendios en El Hoyo

Prestadores turísticos de El Hoyo participaron de encuentros informativos vinculados al proceso de categorización de alojamientos, un trámite obligatorio para acceder a la habilitación comercial en Chubut que será gratuito para quienes hayan sido damnificados por incendios.

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre organismos provinciales y la Municipalidad de El Hoyo, que además lleva adelante relevamientos y acompañamiento a propietarios de establecimientos turísticos de cara a la regularización administrativa para 2026.

Durante las reuniones se brindó información sobre el funcionamiento del sistema de categorización y los pasos necesarios para completar el trámite.

Requisito obligatorio para funcionar

Desde el área de Turismo recordaron que ningún alojamiento turístico puede operar legalmente en la provincia sin contar con la categorización correspondiente.

El procedimiento comienza con una pre-categorización, una instancia de verificación inicial del establecimiento, y finaliza con la inscripción definitiva, donde se determina la clase y categoría del alojamiento según sus características y servicios.

También se informó que, en caso de realizar modificaciones posteriores en el lugar, será necesario volver a categorizar el establecimiento.

La vigencia del trámite será de cinco años.

Acompañamiento a prestadores afectados por incendios

Uno de los puntos centrales del encuentro estuvo puesto en el acompañamiento a prestadores turísticos que sufrieron daños por incendios y que necesitan avanzar con trámites de habilitación o regularización.

En ese contexto, desde el municipio remarcaron que la categorización no tendrá costo para damnificados, en el marco de las acciones impulsadas para facilitar la recuperación de la actividad turística.

La Municipalidad de El Hoyo informó además que la Oficina de Turismo estará a cargo del seguimiento y asesoramiento para quienes todavía no iniciaron el procedimiento.

Convocatoria a quienes aún no comenzaron el trámite

En este marco, convocaron a prestadores turísticos de la localidad que aún no hayan iniciado la categorización a acercarse a la Oficina de Turismo o comunicarse telefónicamente para recibir información sobre requisitos y documentación necesaria.

La categorización forma parte de las exigencias provinciales vinculadas al funcionamiento formal de alojamientos turísticos en Chubut y permite registrar establecimientos habilitados bajo criterios establecidos por la normativa vigente.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la Oficina de Turismo de El Hoyo o llamar al 294 441 3227.

O.P.