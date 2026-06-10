El Bolsón firmó un Pacto de Seguridad Vial y entregó nuevas licencias de conducir

La seguridad vial en El Bolsón fue el eje del acto realizado este 10 de junio, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial. El encuentro incluyó la entrega de licencias a conductores que completaron por primera vez el trámite para circular y la firma de un pacto por la convivencia y la seguridad vial, con participación de instituciones, organizaciones y representantes de distintos sectores de la localidad.

Durante el acto, el responsable del área de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial, Leandro Romairone, advirtió sobre el impacto que tienen los siniestros de tránsito en la sociedad y remarcó la importancia de trabajar desde la prevención. “Hay una realidad cruel, que es que los siniestros del tránsito son la principal causa de muerte de nuestros jóvenes”, expresó al abrir la actividad.

Una fecha que busca instalarse en la agenda local

Romairone explicó que fue la primera vez que El Bolsón realizó una conmemoración de estas características y adelantó que el Ejecutivo impulsará un proyecto para que la fecha sea declarada de interés municipal.

La propuesta apunta a que el Día Nacional de la Seguridad Vial tenga continuidad en el tiempo y se convierta en un espacio de reflexión y concientización para vecinos, instituciones y organismos vinculados al tránsito.

En ese marco, valoró el trabajo cotidiano que realizan tanto el personal de Tránsito como el Centro de Emisión de Licencias y aportó un dato que permite dimensionar la magnitud del desafío. Según indicó, alrededor de 100 nuevos conductores obtienen su licencia cada mes en El Bolsón. “Lo principal que nos proponemos es acompañar y fortalecer ese trabajo”, señaló.

Por qué se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial

Cada 10 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que recuerda un cambio histórico en la circulación vehicular del país.

En 1945 se modificó el sentido de tránsito y se pasó de conducir por la izquierda, siguiendo el modelo británico, a hacerlo por la derecha, como ocurre actualmente y en la mayoría de los países del mundo.

La medida respondió, entre otros factores, al crecimiento del parque automotor y a la llegada de vehículos provenientes de Estados Unidos, diseñados para circular bajo ese sistema.

Más de 80 años después, la fecha mantiene vigencia para promover el respeto por las normas de tránsito, fomentar conductas responsables y reflexionar sobre las consecuencias que generan los siniestros viales.

El mensaje del Municipio sobre los controles

El intendente Bruno Pogliano vinculó la firma del acuerdo con las acciones que el Municipio viene desarrollando en materia de prevención.

El jefe comunal valoró el trabajo que realiza el personal de Tránsito en la vía pública y defendió la continuidad de los controles y operativos de alcoholemia. “Todo tiene un solo objetivo, que es cuidar a las personas y bajar los siniestros viales que muchas veces cobran vidas”, sostuvo.

Pogliano también hizo referencia a las críticas que suelen recibir este tipo de controles y rechazó que tengan una finalidad recaudatoria. “Para nosotros es muy sencillo evitar un control de este tipo. Es simplemente no tomar alcohol para conducir”, afirmó.

Además, recordó que Río Negro mantiene una política de alcohol cero al volante y remarcó la importancia de respetar los límites de velocidad tanto en los accesos como dentro de la localidad. “Ahí también pueden evitar la multa, cuidar el bolsillo y cuidarnos entre todos”, expresó.

Trabajo conjunto para reducir las víctimas

La jornada reunió a integrantes del Foro de Juntas Vecinales, concejales, representantes de organizaciones vinculadas al acompañamiento de víctimas de siniestros viales y personal municipal.

Tanto Romairone como Pogliano coincidieron en que la seguridad vial requiere un trabajo permanente entre distintas instituciones y organismos, con acciones que combinen educación, prevención y control. La entrega de licencias a nuevos conductores y la firma del pacto buscaron reforzar ese mensaje.

Con cerca de 100 personas incorporándose cada mes al sistema vial local, el desafío pasa por construir hábitos responsables que permitan reducir los siniestros y proteger vidas en las calles y rutas de El Bolsón y la Comarca Andina.

O.P.