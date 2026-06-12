El fin de semana largo llega con montañas blancas y frío intenso

La imagen de la Comarca Andina cambió durante las últimas horas. La lluvia persistente del jueves y las nevadas en sectores de montaña modificaron el paisaje y dejaron postales mucho más cercanas al invierno que se aproxima.

Ahora, mientras comienza el fin de semana largo por el feriado nacional del lunes 15 de junio, el foco deja de estar en las precipitaciones y pasa a las bajas temperaturas que acompañarán a la Comarca durante varios días.

El viernes todavía mantiene algo de inestabilidad

La jornada de este viernes todavía puede dejar precipitaciones aisladas durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas serán bajas durante todo el día, con valores cercanos a 4° durante las primeras horas y una máxima que rondará los 6°.

El viento seguirá presente, especialmente durante la mañana, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos sectores expuestos.

Sin embargo, hacia la noche las precipitaciones tenderán a retirarse y comenzará un descenso más marcado de la temperatura.

Llegan las mañanas más frías del fin de semana

El sábado será probablemente la jornada más fría del fin de semana largo.

Las primeras horas podrían presentar temperaturas cercanas a los -5°, favoreciendo heladas generalizadas en buena parte de la Comarca Andina.

Con el correr del día aparecerán algunos momentos de sol entre las nubes y la temperatura alcanzará alrededor de 4°.

Será una jornada ideal para quienes quieran disfrutar de las nuevas postales que dejaron las nevadas en las montañas.

Domingo y lunes con tiempo más estable

Tanto el domingo como el lunes feriado mantendrán condiciones similares. Las mañanas seguirán siendo muy frías, con registros cercanos a los -4° el domingo y alrededor de -1° el lunes.

Durante las tardes las temperaturas se moverán entre 5° y 6°, sin precipitaciones previstas y con intervalos de nubosidad.

El viento perderá intensidad respecto del viernes.

Fin de semana largo para disfrutar del paisaje

Después de lluvia, viento y nieve en altura, la Comarca Andina tendrá un fin de semana largo marcado por la estabilidad.

Quienes planeen recorrer senderos, miradores, ferias o disfrutar de actividades al aire libre encontrarán mejores condiciones que las observadas durante la semana, aunque será fundamental salir preparados para mañanas muy frías y heladas frecuentes.

Las montañas cubiertas de nieve serán, probablemente, una de las imágenes más buscadas durante estos días de descanso.

O.P.