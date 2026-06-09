Orgullo para la Comarca con un campeón argentino surgido de la Escuela Municipal de Epuyén

Epuyén celebró este fin de semana uno de los mayores logros deportivos de su historia. Alon Ramil se consagró campeón argentino en la 51° edición del Nacional de Cross, disputado en la ciudad bonaerense de Balcarce, y se convirtió en el primer atleta de la localidad en alcanzar un título nacional en esta disciplina.

La actuación del joven deportista representó un hecho sin precedentes para el atletismo local y coronó años de trabajo dentro de la Escuela Municipal de Atletismo de Epuyén, que volvió a tener representación en una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Título histórico para el deporte de Epuyén

La consagración de Alon Ramil tuvo un impacto especial por tratarse de la primera vez que un atleta de Epuyén alcanza un campeonato argentino en cross.

La competencia reunió a corredores de distintos puntos del país y volvió a posicionar a la localidad cordillerana dentro del escenario nacional del atletismo.

Desde el municipio valoraron el desempeño del joven deportista y remarcaron el orgullo que representa para la localidad haber alcanzado un resultado de estas características en una prueba de alcance nacional.

Una delegación que dejó su marca

Además del título obtenido por Alon Ramil, otros atletas de la Escuela Municipal de Atletismo participaron de la competencia representando a Epuyén y a Chubut.

Entre los atletas que viajaron a Balcarce estuvieron Arthur Ramil, Lemun Jiménez, Thiara Soto y Atahualpa Rojas, quienes también integraron la delegación chubutense y sumaron experiencia en uno de los escenarios más importantes del atletismo argentino.

Detrás de estos resultados aparece también el trabajo sostenido de la Escuela Municipal de Atletismo y el acompañamiento de su entrenador, Leonardo Price, quien viene impulsando el crecimiento de jóvenes corredores de la localidad.

Chubut volvió a destacarse a nivel nacional

La actuación provincial no se limitó al logro de Alon Ramil. Chubut sumó otros dos campeones argentinos en Balcarce.

La atleta madrynense Maia Monin obtuvo el primer puesto en la categoría U16 femenina, mientras que el esquelense Joaquín Arbe volvió a demostrar su vigencia al consagrarse campeón nacional en Mayores por quinta vez consecutiva.

Los podios provinciales se completaron con el tercer puesto de Valentino Bonelli, de Rada Tilly, en U16 masculino, y la medalla de bronce obtenida por Karen Cejas, de Puerto Madryn, en Mayores femenina.

La delegación estuvo integrada por 40 atletas de distintos puntos de la provincia y contó con el acompañamiento de Chubut Deportes para concretar el traslado y la participación en el certamen.

Un presente que ilusiona

Los resultados obtenidos en Balcarce reflejan el trabajo conjunto que vienen realizando atletas, entrenadores, clubes, municipios, la Federación Atlética del Chubut y Chubut Deportes para fortalecer el atletismo en el territorio provincial.

La consagración de Alon Ramil quedará registrada como un momento histórico para el deporte de Epuyén. Más allá del resultado, la participación de toda la delegación volvió a mostrar el potencial de los atletas locales y el trabajo que se realiza para seguir proyectando talentos hacia los principales escenarios del país.

O.P.