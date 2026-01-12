Torres: “La lluvia ayudó, pero no hay que relajarse” y alertó por focos activos cerca de viviendas

En una rueda de prensa brindada tras encabezar una nueva reunión del Comando de Operaciones en Golondrinas, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue categórico: los incendios que afectan a Puerto Patriada, El Hoyo, Epuyén y Cholila siguen activos, y pese al alivio que trajo la lluvia, la situación continúa siendo crítica.

“El incendio está activo. La lluvia siempre es una bendición, ayuda, pero no hay que relajarse, no hay que aflojar”, expresó el mandatario.

Torres indicó que, tras recorrer la zona y evaluar el estado de los focos, la principal preocupación sigue siendo la cercanía del fuego a áreas habitadas.

“Estuvimos viendo dónde siguen activos los focos del incendio y hay una zona que está cerca de viviendas. Eso es lo prioritario, lo urgente: resguardar la seguridad de los vecinos de Epuyén y de El Hoyo”.

“Epuyén todavía tiene focos activos”

Durante el intercambio con la prensa, el gobernador explicó que la situación no es homogénea en toda la zona afectada. Mientras El Hoyo presenta mejores condiciones, Epuyén continúa con focos activos que podrían reactivarse ante un cambio en las condiciones ambientales.

“El Hoyo está en mejores condiciones en este momento, pero en Epuyén todavía hay focos activos que, si hay viento y altas temperaturas, podemos vivir una situación similar a la que vivimos en estos dos últimos días”.

En ese sentido, subrayó la importancia de las últimas horas de trabajo:

“Yo decía que estas 48 horas eran fundamentales, porque sabíamos que iba a haber mucho viento”.

Infraestructura salvada y reconocimiento al operativo

Uno de los puntos en los que puso énfasis Torres fue la protección de infraestructura, en particular la estación transformadora del Coihue, que estuvo seriamente amenazada por el avance del fuego.

“Se pudo salvar la estación transformadora del Coihue y la línea, lo cual es una excelente noticia. El fuego pasó por al lado y se salvó”.

El gobernador valoró el trabajo realizado en condiciones extremas:

“El trabajo increíble que hicieron los brigadistas, voluntarios, Vialidad… salvando decenas de casas y garantizando que la estación transformadora no se perdiera, es para destacar y para agradecer”.

Y agregó una descripción cruda del momento más crítico:

“Ayer había un momento que parecía que el fuego se iba a llevar puesto todo”.

Viviendas perdidas y acompañamiento a las familias

En relación con las consecuencias del incendio, Torres confirmó que al menos 12 familias perdieron absolutamente todo, además de un complejo de cabañas que también fue afectado.

“Nosotros estamos acompañando a 12 familias que perdieron absolutamente todo, y a un complejo de cabañas también. Y no solamente en lo material, sino también en lo emocional”.

El mandatario hizo hincapié en el impacto psicológico del incendio:

“Hay familias que no tuvieron daños materiales pero están muy asustadas y angustiadas, y es lógico”.

Incendios intencionales y “consecuencias”

Consultado sobre la recurrencia de este tipo de hechos, Torres fue contundente respecto a las responsabilidades:

“Estamos hablando de un incendio intencional que buscó no solamente atentar contra el patrimonio de todos los chubutenses, sino también contra la vida de nuestros ciudadanos”.

Y aseguró:

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables terminen donde tienen que terminar: en la cárcel”.

En ese marco, anunció que se avanzará con medidas de prevención más estrictas, incluyendo el recambio de líneas eléctricas sin mantenimiento, la limpieza de terrenos y sanciones económicas para quienes no cumplan con las normativas.

“No limpiar un terreno también pone en riesgo, sobre todo en una sequía sin precedentes como la que estamos atravesando”.

Operativo federal “espalda con espalda”

Torres se refirió al despliegue de recursos humanos y técnicos, y el acompañamiento de otras provincias:

“Acá está Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero. Estamos todos espalda con espalda trabajando para contener el fuego”.

También destacó el rol de los voluntarios y radioaficionados:

“Tuvieron un rol muy importante para llegar a lugares donde no había conectividad”.

Lo que viene: reconstrucción y volver a ponerse de pie

Mirando hacia adelante, el gobernador sostuvo que, una vez contenida la emergencia, comenzará una etapa igualmente compleja:

“El día uno que podamos contener el incendio, hay que reunirnos con los prestadores, los gastronómicos, y ponernos a trabajar todos juntos para salir adelante”.

Confirmó que habrá créditos blandos, asistencia para reconstrucción de servicios y acompañamiento al sector turístico, y ratificó que las fiestas populares suspendidas serán reprogramadas.

“Tenemos que dar vuelta la página de esta tragedia y salir adelante. Y la vamos a tener”.

