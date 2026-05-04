Atención: Buscan actrices en la zona para una obra del Teatro Cervantes

Lago Puelo será sede de una nueva producción teatral en el marco del programa Produce en el País del Teatro Nacional Cervantes. Se trata de la obra “Y los perros, ¿se reirán?”, escrita por Agustina Vargas y dirigida por Nadia Lozano, que se estrenará el 4 de septiembre en la Casa de la Cultura. En ese contexto, se abrió una convocatoria para seleccionar a dos actrices que integrarán el elenco.

Las audiciones para la obra Y los perros se reirán Lago Puelo están destinadas a intérpretes que residan en la Comarca Andina y zonas cercanas. La inscripción se realiza de manera digital y permanecerá abierta hasta el 14 de mayo de 2026 a las 23:59, a través de un formulario online disponible en el sitio oficial del Teatro Nacional Cervantes.

Fechas, etapas y selección

El proceso de audiciones se desarrollará entre el 18 y el 22 de mayo. Las postulantes que sean seleccionadas para esta instancia recibirán la confirmación y el horario de su prueba a partir del 14 de mayo.

La convocatoria prevé la selección de dos actrices que asumirán los roles principales de la obra. Los resultados se comunicarán desde el 24 de mayo.

Las pruebas estarán divididas en dos momentos. Por un lado, una instancia individual en la que cada participante deberá presentar un texto y una breve secuencia física o coreográfica. Por otro, un trabajo en dúos que permitirá evaluar la interacción escénica entre las postulantes.

Qué perfiles busca la producción

La obra contempla dos personajes principales. Para el rol de Sarah se busca una actriz de entre 20 y 28 años, con experiencia escénica y formación en teatro físico o danza, que además pueda cantar en inglés. Para Dafne, el perfil apunta a una actriz de entre 25 y 30 años, también con formación corporal y disponibilidad para asumir escenas de exposición física.

Más allá de las edades orientativas, desde la organización aclararon que no se trata de un requisito excluyente, aunque sí es necesario ser mayor de edad.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta las capacidades interpretativas, el manejo corporal y vocal, la adaptabilidad a consignas y la experiencia previa.

Condiciones de contratación

Las actrices seleccionadas serán contratadas por el Teatro Nacional Cervantes por un período de cuatro meses. El cronograma contempla dos meses de ensayos durante julio y agosto, con jornadas de hasta seis horas diarias, y dos meses de funciones entre septiembre y octubre.

El estreno está previsto para el 4 de septiembre y las funciones se extenderán hasta el 31 de octubre en la Casa de la Cultura de Lago Puelo.

Se establece como requisito contar con inscripción como monotributista y tener regularizada la situación fiscal al momento de la contratación. Además, no podrán participar personas que tengan relación de dependencia con la administración pública, debido a incompatibilidades legales.

La convocatoria incluye a localidades cercanas, aunque no contempla viáticos ni traslados.

Un proyecto dentro del circuito nacional

La obra Y los perros se reirán Lago Puelo forma parte del programa Produce en el País, una iniciativa del Teatro Nacional Cervantes que impulsa la creación de producciones teatrales en distintas ciudades, con participación de artistas locales.

Este esquema permite que el proceso creativo y las funciones se desarrollen en cada localidad, integrando equipos artísticos del lugar con el respaldo de una institución nacional.

O.P.