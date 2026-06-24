Epuyén recibirá fondos para una cancha de césped sintético

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, formalizó este martes un aporte económico para avanzar con la construcción de una cancha de césped sintético en Pirque, una obra que se desarrollará en el predio del club y que apunta a ampliar la infraestructura disponible para la práctica deportiva.

La entrega de la resolución mediante la cual Chubut Deportes transferirá los fondos se realizó durante una actividad en la Municipalidad de Epuyén, de la que participaron funcionarios provinciales y municipales junto a representantes de la institución deportiva.

Cómo será la obra en el Club Pirque

La inversión contempla la compra de materiales y equipamiento, además de los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto. Entre las tareas previstas se encuentran el acondicionamiento del terreno, el cerramiento perimetral y la colocación de la carpeta de césped sintético.

La cancha estará destinada a la práctica de fútbol cinco y se incorporará a las instalaciones ya existentes del club.

Desde el Gobierno provincial indicaron que este tipo de obras forman parte del Plan Galina y de la estrategia de inversión en infraestructura deportiva en distintas localidades de Chubut.

Beca para acompañar a un campeón nacional de Epuyén

Durante la misma jornada también se entregó una beca deportiva a Alón Antú Ramil, joven atleta de Epuyén que en los últimos días logró dos títulos nacionales.

El deportista obtuvo la medalla de oro en la categoría U14 masculina del 51° Campeonato Nacional de Cross Country disputado en Balcarce y, pocos días después, se consagró campeón nacional en los 1.200 metros llanos durante una competencia realizada en Tandil.

Según se informó, el acompañamiento económico será canalizado a través de Lotería del Chubut y busca contribuir con el desarrollo de su carrera deportiva y la participación en futuras competencias.

Vínculo entre los Juegos Comunales y el deporte formativo

Durante el acto, Torres sostuvo que el recorrido deportivo de Alón Antú Ramil refleja la importancia de los Juegos Comunales organizados por Chubut Deportes como instancia de iniciación y acompañamiento para jóvenes deportistas de distintas localidades de la provincia.

El mandatario también señaló la intención de continuar impulsando inversiones en clubes y espacios deportivos, especialmente en pueblos y comunas rurales, con el objetivo de ampliar el acceso a instalaciones adecuadas para la práctica de distintas disciplinas.

O.P.