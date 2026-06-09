La trama detrás del femicidio de Agostina Vega suma otro nombre bajo sospecha

La causa por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba y en las últimas horas incorporó un nuevo capítulo con la detención de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado. La medida se suma a la situación procesal de Osvaldo Fassetta, quien enfrenta la misma imputación, mientras que Claudio Gabriel Barrelier permanece señalado como el presunto autor del crimen.

De acuerdo con la hipótesis que sostienen los investigadores, el caso no habría sido ejecutado por una sola persona. La fiscalía trabaja sobre la existencia de una serie de acciones y colaboraciones posteriores al hecho que habrían contribuido a ocultar pruebas y dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido.

Qué se le atribuye a la nueva detenida

Según trascendió, Andreani, ex pareja de Barrelier, habría tenido un rol importante en los movimientos posteriores. Los investigadores consideran que le habría facilitado un automóvil Ford Ka negro para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado. Además, sostienen que posteriormente habría lavado el vehículo.

La acusación contra Andreani se encuentra en etapa de investigación y forma parte de un expediente que continúa bajo secreto de sumario. Esa condición limita la difusión de detalles sobre las pruebas reunidas y mantiene bajo reserva gran parte de las actuaciones judiciales.

Hipótesis de la fiscalía

Mientras la fiscalía profundiza distintas líneas de investigación, Claudio Gabriel Barrelier continúa siendo considerado el principal sospechoso del femicidio.

En paralelo, Osvaldo Fassetta también permanece imputado por encubrimiento agravado. Según la investigación, habría ocultado elementos de interés para la causa. Los investigadores remarcan que conoce a Barrelier desde hace pocos meses y que ambos compartían domicilio.

La incorporación de Andreani como imputada fortalece la hipótesis de que existieron distintas intervenciones posteriores al crimen, aunque será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales de cada una de las personas involucradas.

El principal acusado pidió volver a declarar

Por otra parte, Claudio Gabriel Barrelier fue dado de alta médica y se encuentra en buen estado de salud. En ese contexto, solicitó volver a declarar ante el fiscal Raúl Garzón, quien conduce la investigación.

La presentación podría aportar nuevos elementos a una causa que continúa generando expectativa por la posibilidad de futuras medidas judiciales.

Qué dijeron las defensas

La abogada de Soledad Andreani, Marina Romano, señaló que su clienta atraviesa una situación emocional compleja y adelantó que aguardará el acceso formal a las pruebas para analizar la estrategia de defensa. "Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades", expresó.

Por su parte, Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Osvaldo Fassetta, indicó que espera la instancia de indagatoria para definir los próximos pasos procesales.

O.P